川普政府介入企業又一例 將取得10%英特爾股份

美國總統川普今天說，依據一項與晶片製造商英特爾達成的協議，美國將取得這家公司10%的股份，相當於把政府補助換成股份。這是白宮不尋常干預美國企業的最新一例。

路透社報導，川普先前指稱英特爾（Intel）執行長陳立武涉及利益衝突，應該辭職，如今這項協議有助改善兩人關係。協議將確保英特爾獲得約100億美元資金來興建或擴建在美國的廠房。

根據協議，美國將以89億美元收購9.9%的英特爾股份，相當於每股20.47美元，比英特爾今天收盤股價24.8美元便宜約4美元。

英特爾股價今天收盤上漲5.5%，盤後交易上漲約1%。

一名白宮官員說，川普今天見了陳立武。

川普今天說：「他來是想保住工作，最後同意給我們美國100億美元。所以我們拿到了100億美元。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在社群平台X發文說，陳立武達成「對英特爾和美國人民兩全其美」的協議。

這筆投資代表美國政府與企業達成的最新一項不尋常協議。美國政府先前與人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）達成協議，允許輝達出售H20晶片給中國，但要繳交銷售額的15%給政府。

此外，美國國防部也與礦業公司MP Materials達成協議，成為其最大股東，以提高稀土磁鐵產量；美國政府還在允許日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel）的協議中取得享有否決權的「黃金股」。

美國聯邦政府廣泛干預企業事務，引發一些批評人士擔憂，他們認為川普的行動會製造新的企業風險。

但部分產業觀察家也質疑英特爾自行克服問題的能力。

西諾佛信託公司（Synovus Trust）高階投資組合經理摩根（Daniel Morgan）說，「若沒有政府支持或其他財務上更穩健的合作夥伴，英特爾的代工部門很難籌到足夠資金，以合理速度繼續興建更多晶圓廠」，英特爾「必須在技術方面跟上台積電，以招攬生意」。

英特爾表示，美國政府的股份是被動持有，不含董事會席位；在需要股東同意的情況下，政府須與英特爾董事會一起投票，但有一些「有限的例外情況」。英特爾未說明是哪些例外。