快訊

高雄槍擊命案…槍手30秒槍殺死者！警從這些手法研判是「PRO」級的

甲子園／沖繩尚學勇闖決賽全島掀狂熱 航空增開應援班機

駭人畫面曝！台中騎士待轉區停等紅燈...遭21歲「無照男」背後撞飛慘死

川普政府介入企業又一例 將取得10%英特爾股份

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普今天說，依據一項與晶片製造商英特爾達成的協議，美國將取得這家公司10%的股份，相當於把政府補助換成股份。這是白宮不尋常干預美國企業的最新一例。

路透社報導，川普先前指稱英特爾（Intel）執行長陳立武涉及利益衝突，應該辭職，如今這項協議有助改善兩人關係。協議將確保英特爾獲得約100億美元資金來興建或擴建在美國的廠房。

根據協議，美國將以89億美元收購9.9%的英特爾股份，相當於每股20.47美元，比英特爾今天收盤股價24.8美元便宜約4美元。

英特爾股價今天收盤上漲5.5%，盤後交易上漲約1%。

一名白宮官員說，川普今天見了陳立武。

川普今天說：「他來是想保住工作，最後同意給我們美國100億美元。所以我們拿到了100億美元。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在社群平台X發文說，陳立武達成「對英特爾和美國人民兩全其美」的協議。

這筆投資代表美國政府與企業達成的最新一項不尋常協議。美國政府先前與人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）達成協議，允許輝達出售H20晶片給中國，但要繳交銷售額的15%給政府。

此外，美國國防部也與礦業公司MP Materials達成協議，成為其最大股東，以提高稀土磁鐵產量；美國政府還在允許日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel）的協議中取得享有否決權的「黃金股」。

美國聯邦政府廣泛干預企業事務，引發一些批評人士擔憂，他們認為川普的行動會製造新的企業風險。

但部分產業觀察家也質疑英特爾自行克服問題的能力。

西諾佛信託公司（Synovus Trust）高階投資組合經理摩根（Daniel Morgan）說，「若沒有政府支持或其他財務上更穩健的合作夥伴，英特爾的代工部門很難籌到足夠資金，以合理速度繼續興建更多晶圓廠」，英特爾「必須在技術方面跟上台積電，以招攬生意」。

英特爾表示，美國政府的股份是被動持有，不含董事會席位；在需要股東同意的情況下，政府須與英特爾董事會一起投票，但有一些「有限的例外情況」。英特爾未說明是哪些例外。

白宮 川普 美國國防

延伸閱讀

最忠誠馬前卒 川普提名好友戈爾擔任駐印度大使

川普宣布無償取得英特爾10%的股權 價值110億美元

透露可能撒手不管俄烏戰爭 川普：二周內會知道怎麼做

川普：英特爾已同意 由美國政府持10%股權

相關新聞

美國政府出111億美元挹注英特爾 川普竟稱「分文未花」

美國總統川普22日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，英特爾執行長陳立武(Lip-Bu Tan)...

美國司法部公布艾普斯坦女友訪談錄 稱川普「無不當行為」

現年63歲的英國前社交名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）因協助富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epst...

美擬將冷戰時期核彈頭「鈽」轉成核電燃料 為何專家直呼「瘋了」？

路透引述知情人士與一份計畫草案報導，川普政府計畫釋出約20公噸冷戰時期拆解核彈頭所留下的鈽（plutonium），提供給...

美國會預算辦公室估關稅十年減少赤字4兆美元 川普爽喊「我是對的」

美國國會預算辦公室（CBO）22日表示，川普政府推動的關稅政策，未來十年將使美國財政赤字減少約4兆美元，有助緩解外界對其...

輝達為中國市場準備新晶片 華府針對管制AI出口激辯

紐約時報報導，在輝達與川普政府達成協議，支付費用以獲得對中國出口半導體許可的數周後，該公司已開始逐步停止為中國市場設計的...

FBI搜前白宮國安顧問波頓私宅！川普稱對此一無所知：我早上才看到

美國CNN報導，美國總統川普剛剛對記者發言，稱自己對於聯邦調查局（FBI）探員22日上午搜索他第一任期的國安顧問波頓位於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。