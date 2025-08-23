川普將對進口家具展開調查 揚言加徵關稅
美國總統川普今天威脅對進口家具徵收新關稅，並說他的政府將對家具產業展開調查。
法新社報導，川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）上發文表示：「我們正在對進入美國的家具產品展開重大關稅調查。」
川普又說：「將在未來50天內完成調查。」
他表示，家具的關稅稅率尚未確定，但這計畫是將家具產業帶回如北卡羅來納州、南卡羅來納州和密西根州的一種方法。
根據政府數據，截至7月，美國家具及相關產品製造業的就業人數有34萬多人，約是2000年人數的一半。
中國和越南是美國進口家具的主要來源國。
根據產業界刊物「今日家具」（Furniture Today）報導，2024年美國進口了價值255億美元的家具。
繼今年對鋼鐵、鋁、汽車和其他產品進口徵收高額關稅之後，川普此舉是他針對特定產業的最新威脅。
川普政府也對藥品、晶片、關鍵礦產和各類商品的進口展開數項調查，考量到這些商品對國家安全的影響。
