快訊

賴總統返台南投公投票！還在人行道「關心這些事」

初聘教授／沒洋博光環難求職？ 2類博士成母校聘任最愛

重啟核三公投！賴總統現身台南安平國中投票

紐約觀光巴士車禍5死多傷 乘客含華人

中央社／ 紐約州彭布羅克22日綜合外電報導

美國有關當局表示，一輛載著54人從尼加拉瀑布返回紐約市的觀光巴士在州際公路上發生車禍，造成5名乘客喪生、多人受傷，許多乘客為印度裔、華裔與菲律賓裔。

美聯社報導，這輛巴士行駛於水牛城（Buffalo）以東約40公里的彭布羅克鎮（Pembroke）附近90號州際公路（Interstate 90）時似乎失控。車窗破碎，乘客被拋出車外。

紐約州警察局發言人奧賈拉漢（JamesO’Callaghan）表示：「目前，我們得知有多人死亡、多人受困且多人受傷。」他又說，車上有兒童。

奧賈拉漢說，這輛巴士是在往東行駛時撞到安全島，最後停在公路右側的溝渠內。他說，許多乘客是印度裔人、華裔與菲律賓裔。

奧賈拉漢還說：「駕駛生還、安然無恙。我們正與他合作。我們認為已初步掌握事發經過及巴士失控原因。」不過他未進一步說明細節。

醫療運輸服務機構「仁慈飛行」（Mercy Flight）表示，旗下3架直升機與另3架來自其他機構的直升機從車禍地點運送人員。此區醫院表示，他們評估或收治40多人。患者傷勢包括頭部創傷和手腳骨折等。

奧賈拉漢說：「這是一輛全尺寸的觀光巴士，嚴重受損。我推測大多數的乘客都沒有繫上安全帶，這是為何這輛巴士上有那麼多人被拋出車外。」

紐約2023年發生一起巴士車禍後，紐約州法規定在2016年11月28日或之後生產的包車必須使用安全帶。目前還無法得知今天發生車禍的巴士車齡。

巴士 多人 紐約

延伸閱讀

美國防官員：駐華府國民兵即將配帶軍用武器

鴻海攜三菱 攻日本市場

巴士與油罐車相撞釀78死 阿富汗近年最嚴重車禍

國道被拍未繫安全帶挨罰…女駕駛喊冤「全家都有」 網一看全搖頭：申訴罰更重

相關新聞

美國政府出111億美元挹注英特爾 川普竟稱「分文未花」

美國總統川普22日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，英特爾執行長陳立武(Lip-Bu Tan)...

美國司法部公布艾普斯坦女友訪談錄 稱川普「無不當行為」

現年63歲的英國前社交名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）因協助富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epst...

輝達為中國市場準備新晶片 華府針對管制AI出口激辯

紐約時報報導，在輝達與川普政府達成協議，支付費用以獲得對中國出口半導體許可的數周後，該公司已開始逐步停止為中國市場設計的...

FBI搜前白宮國安顧問波頓私宅！川普稱對此一無所知：我早上才看到

美國CNN報導，美國總統川普剛剛對記者發言，稱自己對於聯邦調查局（FBI）探員22日上午搜索他第一任期的國安顧問波頓位於...

最忠誠馬前卒 川普提名好友戈爾擔任駐印度大使

美國總統川普22日提名白宮總統人事辦公室（Presidential Personnel Office）主任戈爾（Serg...

透露可能撒手不管俄烏戰爭 川普：二周內會知道怎麼做

俄羅斯巡弋飛彈21日擊中一家位於烏克蘭的美國工廠，美國總統川普22日表示，他對此非常不高興；川普說，接下來兩周將會決定俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。