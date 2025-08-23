紐約觀光巴士車禍5死多傷 乘客含華人

美國有關當局表示，一輛載著54人從尼加拉瀑布返回紐約市的觀光巴士在州際公路上發生車禍，造成5名乘客喪生、多人受傷，許多乘客為印度裔、華裔與菲律賓裔。

美聯社報導，這輛巴士行駛於水牛城（Buffalo）以東約40公里的彭布羅克鎮（Pembroke）附近90號州際公路（Interstate 90）時似乎失控。車窗破碎，乘客被拋出車外。

紐約州警察局發言人奧賈拉漢（JamesO’Callaghan）表示：「目前，我們得知有多人死亡、多人受困且多人受傷。」他又說，車上有兒童。

奧賈拉漢說，這輛巴士是在往東行駛時撞到安全島，最後停在公路右側的溝渠內。他說，許多乘客是印度裔人、華裔與菲律賓裔。

奧賈拉漢還說：「駕駛生還、安然無恙。我們正與他合作。我們認為已初步掌握事發經過及巴士失控原因。」不過他未進一步說明細節。

醫療運輸服務機構「仁慈飛行」（Mercy Flight）表示，旗下3架直升機與另3架來自其他機構的直升機從車禍地點運送人員。此區醫院表示，他們評估或收治40多人。患者傷勢包括頭部創傷和手腳骨折等。

奧賈拉漢說：「這是一輛全尺寸的觀光巴士，嚴重受損。我推測大多數的乘客都沒有繫上安全帶，這是為何這輛巴士上有那麼多人被拋出車外。」

紐約2023年發生一起巴士車禍後，紐約州法規定在2016年11月28日或之後生產的包車必須使用安全帶。目前還無法得知今天發生車禍的巴士車齡。