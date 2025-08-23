美國政府出111億美元挹注英特爾 川普竟稱「分文未花」

美國總統川普22日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，英特爾執行長陳立武(Lip-Bu Tan)同意讓美國政府入股，持有大約10%股權。華盛頓郵報分析，這是聯邦政府以非比尋常手段介入私人科技公司，這項安排進一步加深川普對私人企業的干預，如此作法在非戰爭時期與非經濟危機期間，幾乎前所未見。

川普發文寫道：「非常榮幸跟大家報告，美國現在完全持有並掌控英特爾10%股份，這是一家傑出的美國企業，前途不可限量。」川普表示，美國政府分文未花（paid nothing）便取了英特爾股份，價值大約110億美元，「這對美國與英特爾來說，都是很棒的交易」。

聯邦政府向英特爾普通股投資89億美元，以每股20.47美元的價格收購4.333億股英特爾普通股，相當於該公司9.9%的股份。另外22億美元來自晶片法的補助，共計111億美元。要說分文未發， 顯然有矛盾，但符合川普好大喜功的特質。

美國政府過去也曾在危機時期入股私人企業，但案例極少。2009年歐巴馬執政期間，聯邦政府在通用汽車(GM)破產及公司重整時取得60%股份，隨後政府便賣掉持股。

本月稍早，川普與輝達(Nvidia)、超微(AMD)達成協議，兩家晶片大廠同意賣給中國的銷售將分潤15%給美國政府。另外，川普在各個產業祭出高關稅措施，逼迫企業把工廠拉回美國。