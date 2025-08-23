美國司法部公布艾普斯坦女友訪談錄 稱川普「無不當行為」

現年63歲的英國前社交名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）因協助富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前性虐待未成年少女，目前正在服20年徒刑。她在7月接受美國司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）為期兩天的訪談，根據22日公開的訪談紀錄，她表示不知曉艾普斯坦擁有任何「客戶名單」，也從未見過川普總統有任何不當行為。

根據訪談紀錄，麥斯威爾說：「我從未見過總統在任何不當場合有任何不當舉動，總統對任何人都沒有不當行為。」她否認見證艾普斯坦性虐待他人，也未指控其他知名人士涉及不法行為。她形容艾普斯坦「不愛分享」，「至少對我而言，他不會分享太多」。

司法部公開麥斯威爾訪談的文字紀錄與音檔，正值公眾對艾普斯坦與文化及政治菁英交往密切的高度好奇之際。同時，川普作為共和黨人，正試圖平息因司法部決定不公開艾普斯坦調查檔案所引發的政治危機，此舉違背了他早前的承諾。

麥斯威爾在訪談中獲得有限豁免權，允許她自由陳述而不必擔心自證其罪，但若撒謊則可能面臨起訴。她曾因2016年關於艾普斯坦行為的證詞中撒謊而被控偽證罪，但該指控在她2021年被判性販運罪後撤銷。

在曼哈頓為期一個月的審判中，四名女性作證稱，麥斯威爾招募並誘導她們供艾普斯坦虐待，其中三人表示麥斯威爾親自觸摸她們的裸露胸部或參與了以按摩為前戲的性接觸。

艾普斯坦2019年在曼哈頓監獄自殺身亡，當時他正因性販運指控等待審判，且否認所有指控。他的死亡及其與川普、前總統柯林頓等權勢人物的關係，引發了陰謀論，懷疑他被謀殺以掩蓋他人罪行。目前僅艾普斯坦與麥斯威爾被控相關罪行。

布蘭奇問及艾普斯坦是否持有「客戶名單」，麥斯威爾回答：「我不知道有任何名單。」她否認罪行，並已請求美國最高法院推翻其2020年定罪。她的律師馬庫斯（David Markus）22日表示，訪談支持麥斯威爾無辜的主張，稱她的回答有文件與證據支持，展現了她的可信度。

訪談於7月24至25日進行，當時川普正試圖平息其保守派支持者及國會民主黨人的批評。訪談後一週，麥斯威爾從佛羅里達低安全級別監獄轉至德州較寬鬆的監獄營地。

川普在1990年代與2000年代初與艾普斯坦有社交往來。艾普斯坦的長期機師證實，川普多次搭乘艾普斯坦的私人飛機，但川普否認此事。麥斯威爾表示，川普對她「總是非常親切」，並讚揚他當選總統的成就。她否認見過川普接受按摩或有不當行為，強調許多艾普斯坦的受害者稱性接觸始於按摩。

布蘭奇作為司法部高層且曾為川普的私人律師，直接訪談刑事被告的情況極為罕見。此訪談反映了艾普斯坦案的敏感性及其對政治的深遠影響。