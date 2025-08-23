美國防官員：駐華府國民兵即將配帶軍用武器

美國總統川普日前下令在華盛頓特區部署國民兵，作為打擊犯罪行動的一環。國防官員今天表示，派駐首都華府的國民兵很快將配帶軍用武器。

法新社報導，在上週派遣軍隊進駐華盛頓街頭之前，川普稱當地是個「犯罪猖獗的老鼠窩」，並表示芝加哥與紐約未來也將面臨類似待遇。芝加哥與紐約兩大城目前均由民主黨執政。

國防部這名不願透露姓名的官員表示：「根據國防部長指示，華盛頓特區聯合特遣部隊（JTF-DC）成員，很快就會配帶其服役武器執行任務。」這名官員所指的特遣隊，任務是降低首都華府的犯罪率。

美國陸軍先前在部隊抵達時表示，「如有需要可提供武器，但這些武器將保留在軍械庫。」

華盛頓特區目前已有超過1900名國民兵，他們來自特區當地，也來自共和黨領導的西維吉尼亞州、南卡羅來納州、俄亥俄州、密西西比州、路易斯安那州，以及田納西州。

川普今天表示，芝加哥與紐約也將會有類似安排。他在白宮對記者說，「我們將使我們的城市非常、非常安全」，「芝加哥將是我們下一個目標，然後我們會繼而協助紐約」。