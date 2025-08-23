快訊

調查認定葉丙成未違性平法 當事台大生：被執政團隊再次鐵拳

在野：閣員逃難潮 小圈圈大風吹 張惇涵「監軍頭子」功能十足

美國防官員：駐華府國民兵即將配帶軍用武器

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普日前下令在華盛頓特區部署國民兵，作為打擊犯罪行動的一環。國防官員今天表示，派駐首都華府的國民兵很快將配帶軍用武器。

法新社報導，在上週派遣軍隊進駐華盛頓街頭之前，川普稱當地是個「犯罪猖獗的老鼠窩」，並表示芝加哥與紐約未來也將面臨類似待遇。芝加哥與紐約兩大城目前均由民主黨執政。

國防部這名不願透露姓名的官員表示：「根據國防部長指示，華盛頓特區聯合特遣部隊（JTF-DC）成員，很快就會配帶其服役武器執行任務。」這名官員所指的特遣隊，任務是降低首都華府的犯罪率。

美國陸軍先前在部隊抵達時表示，「如有需要可提供武器，但這些武器將保留在軍械庫。」

華盛頓特區目前已有超過1900名國民兵，他們來自特區當地，也來自共和黨領導的西維吉尼亞州、南卡羅來納州、俄亥俄州、密西西比州、路易斯安那州，以及田納西州。

川普今天表示，芝加哥與紐約也將會有類似安排。他在白宮對記者說，「我們將使我們的城市非常、非常安全」，「芝加哥將是我們下一個目標，然後我們會繼而協助紐約」。

國防部 華盛頓 芝加哥

延伸閱讀

最忠誠馬前卒 川普提名好友戈爾擔任駐印度大使

川普宣布無償取得英特爾10%的股權

加拿大取消多項對美報復性關稅 9月1日生效

川普：英特爾已同意 由美國政府持10%股權

相關新聞

不只整頓華府治安 川普：下一個城市是芝加哥

美國聯邦政府近期接管華盛頓特區治安，美國總統川普22日表示，下一個掃除犯罪的城市鎖定芝加哥，並表示，很多民主黨執政的城市...

FBI搜前白宮國安顧問波頓私宅！川普稱對此一無所知：我早上才看到

美國CNN報導，美國總統川普剛剛對記者發言，稱自己對於聯邦調查局（FBI）探員22日上午搜索他第一任期的國安顧問波頓位於...

最忠誠馬前卒 川普提名好友戈爾擔任駐印度大使

美國總統川普22日提名白宮總統人事辦公室（Presidential Personnel Office）主任戈爾（Serg...

透露可能撒手不管俄烏戰爭 川普：二周內會知道怎麼做

俄羅斯巡弋飛彈21日擊中一家位於烏克蘭的美國工廠，美國總統川普22日表示，他對此非常不高興；川普說，接下來兩周將會決定俄...

FBI搜索前國安顧問波頓 著作涉國安機密遭調查

美國聯邦調查局今天高調搜索前白宮國安顧問波頓的住所與辦公室，司法部早前已著手調查波頓2020年出版的著作是否涉及非法使用...

美6月移民人口罕見倒退 60年來首度下降

最新研究顯示，在歷經50多年移民人口快速成長後，美國今年6月整體移民人口不增反減，是1960年代以來首見，顯示川普二度執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。