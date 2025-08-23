最忠誠馬前卒 川普提名好友戈爾擔任駐印度大使

美國總統川普22日提名白宮總統人事辦公室（Presidential Personnel Office）主任戈爾（Sergio Gor）擔任美國駐印度大使，並兼任美國南亞和中亞事務特使；川普說，戈爾長年在他的身邊，是他很好的朋友。

川普22日宣布提名戈爾擔任美國駐印度大使。據了解，來自地中海島國馬爾他的戈爾是川普核心圈的重要人物，與川普家人、親信關係密切；戈爾曾服務於福斯新聞網（Fox News），也曾擔任共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅（Rand Paul）發言人。

有報導指出，戈爾被認為是對川普最為忠誠的馬前卒（foot soldiers），即使川普2020年落選之後，戈爾都沒有離開川普；戈爾過去長久留在川普的私人俱樂部，甚至被喻為「海湖莊園市長」(Mayor of Mar-a-Lago)。

川普去年當選後，戈爾被任命為白宮總統人事辦公室主任，被視為川普政權交接小組中最有權力的人士，負責川普政府4000名官員的人事任命。

川普說，戈爾和其團隊在破紀錄的時間內完成人事任命，指川普政府的部會和機構已經逾95%填滿；川普說，戈爾在職務批准前，會留在原來的崗位。

川普說，戈爾是他很好的朋友，未來將會是一位非常優秀的大使；川普說，有一名他能夠完全信任的人來提供協助，並傳達川普政府的議程，這件事非常重要。