透露可能撒手不管俄烏戰爭 川普：二周內會知道怎麼做

俄羅斯巡弋飛彈21日擊中一家位於烏克蘭的美國工廠，美國總統川普22日表示，他對此非常不高興；川普說，接下來兩周將會決定俄烏戰爭的走向。

根據全國公共電台（NPR）報導，俄國日前向烏克蘭發動俄烏戰爭以來最大規模的空襲，出動超過570架無人機，同時發射40枚飛彈，其中有兩枚飛彈擊中美國電子零件工廠，造成多人受傷。

對於俄國在美國與歐洲領袖的高峰會談之後仍發動攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基21日在X平台上發文表示，俄國做出這樣的攻擊，彷彿情勢沒有任何改變，好像全球沒有對結束戰爭做出努力；澤倫斯基說，莫斯科方面尚未傳遞出任何訊號，表達他們希望參與談判，並終結戰爭。

澤倫斯基也指控俄國是故意攻擊美國工廠，「俄軍清楚知道他們飛彈擊中的地點；我們相信這是一次蓄意對美國在烏克蘭的財產和投資的攻擊。」

川普22日也對此表達不滿，稱他很不開心，並表示，他對俄烏戰爭的一切都感到不開心。

川普說，接下來的兩周，美國將釐清戰爭的走向，他也將決定美國的因應的做法；川普說，「這會是非常重要的決定，有可能是大規模的制裁或高昂的關稅，也可能雙管齊下，也可能什麼都不做，表達那是他們的戰爭」。

針對媒體詢問美國是否真的有可能撒手不管？川普說，他會評估戰爭無法結束是誰的責任，也會觀察俄烏領袖是否見面，「如果他們沒有見面，為什麼不見面？」川普重申說，他會在二周內決定自己該怎麼做，也能了解到俄國和烏克蘭的立場。

川普上周與俄國總統普亭在阿拉斯加會面後，本周先與澤倫斯基和歐洲領袖在白宮會面，川普於會後說，大家將在接下來幾周內看清普亭的態度。

川普日前接受訪問時表示，烏克蘭不會成為北約成員，但為了提供烏克蘭安全保證，部分歐洲國家，包括法國、德國和英國等，擬派遣軍隊至烏克蘭；川普也說，美國不會派出任何軍隊，但願意提供空中支援。

路透則報導，普亭上周與川普會面，開出停戰四條件，包括烏克蘭放棄整個東部頓巴斯（Donbas）地區、放棄加入北約、保持中立、西方國家軍隊不能進駐烏國境內。