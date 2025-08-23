透露可能撒手不管俄烏戰爭 川普：二周內會知道怎麼做

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

俄羅斯巡弋飛彈21日擊中一家位於烏克蘭的美國工廠，美國總統川普22日表示，他對此非常不高興；川普說，接下來兩周將會決定俄烏戰爭的走向。

根據全國公共電台（NPR）報導，俄國日前向烏克蘭發動俄烏戰爭以來最大規模的空襲，出動超過570架無人機，同時發射40枚飛彈，其中有兩枚飛彈擊中美國電子零件工廠，造成多人受傷。

對於俄國在美國與歐洲領袖的高峰會談之後仍發動攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基21日在X平台上發文表示，俄國做出這樣的攻擊，彷彿情勢沒有任何改變，好像全球沒有對結束戰爭做出努力；澤倫斯基說，莫斯科方面尚未傳遞出任何訊號，表達他們希望參與談判，並終結戰爭。

澤倫斯基也指控俄國是故意攻擊美國工廠，「俄軍清楚知道他們飛彈擊中的地點；我們相信這是一次蓄意對美國在烏克蘭的財產和投資的攻擊。」

川普22日也對此表達不滿，稱他很不開心，並表示，他對俄烏戰爭的一切都感到不開心。

川普說，接下來的兩周，美國將釐清戰爭的走向，他也將決定美國的因應的做法；川普說，「這會是非常重要的決定，有可能是大規模的制裁或高昂的關稅，也可能雙管齊下，也可能什麼都不做，表達那是他們的戰爭」。

針對媒體詢問美國是否真的有可能撒手不管？川普說，他會評估戰爭無法結束是誰的責任，也會觀察俄烏領袖是否見面，「如果他們沒有見面，為什麼不見面？」川普重申說，他會在二周內決定自己該怎麼做，也能了解到俄國和烏克蘭的立場。

川普上周與俄國總統普亭在阿拉斯加會面後，本周先與澤倫斯基和歐洲領袖在白宮會面，川普於會後說，大家將在接下來幾周內看清普亭的態度。

川普日前接受訪問時表示，烏克蘭不會成為北約成員，但為了提供烏克蘭安全保證，部分歐洲國家，包括法國、德國和英國等，擬派遣軍隊至烏克蘭；川普也說，美國不會派出任何軍隊，但願意提供空中支援。

路透則報導，普亭上周與川普會面，開出停戰四條件，包括烏克蘭放棄整個東部頓巴斯（Donbas）地區、放棄加入北約、保持中立、西方國家軍隊不能進駐烏國境內。

美國 川普 俄烏戰爭

延伸閱讀

FBI搜索前國安顧問波頓 著作涉國安機密遭調查

不只整頓華府治安 川普：下一個城市是芝加哥

川普：英特爾已同意 由美國政府持10%股權

聯準會主席面對川普壓力 重要談話為降息留餘地

相關新聞

不只整頓華府治安 川普：下一個城市是芝加哥

美國聯邦政府近期接管華盛頓特區治安，美國總統川普22日表示，下一個掃除犯罪的城市鎖定芝加哥，並表示，很多民主黨執政的城市...

川普宣布無償取得英特爾10%的股權

美國總統川普22日宣布，美國政府現在持有英特爾10%的股權；川普指出，美國是無償取得英特爾的股權，這些股權目前價值110...

透露可能撒手不管俄烏戰爭 川普：二周內會知道怎麼做

俄羅斯巡弋飛彈21日擊中一家位於烏克蘭的美國工廠，美國總統川普22日表示，他對此非常不高興；川普說，接下來兩周將會決定俄...

FBI搜索前國安顧問波頓 著作涉國安機密遭調查

美國聯邦調查局今天高調搜索前白宮國安顧問波頓的住所與辦公室，司法部早前已著手調查波頓2020年出版的著作是否涉及非法使用...

美6月移民人口罕見倒退 60年來首度下降

最新研究顯示，在歷經50多年移民人口快速成長後，美國今年6月整體移民人口不增反減，是1960年代以來首見，顯示川普二度執...

美簽證持有人 川普政府：全面複查

美國川普政府21日表示，正在複查逾5,500萬名持有效美國簽證的人士，確認是否存在任何可能導致被驅逐出境的違規行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。