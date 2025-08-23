快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

FBI搜索前國安顧問波頓 著作涉國安機密遭調查

中央社／ 紐約22日專電
圖為波頓2019年7月擔任白宮國安顧問時所攝。美聯社
圖為波頓2019年7月擔任白宮國安顧問時所攝。美聯社

美國聯邦調查局今天高調搜索前白宮國安顧問波頓的住所與辦公室，司法部早前已著手調查波頓2020年出版的著作是否涉及非法使用國安機密，有指控稱事件涉及洩漏敏感資料，震驚美國政壇。

曾在美國總統川普（Donald Trump）首任期間擔任國安顧問的波頓（John Bolton），任期僅1年5個月。離開白宮後，波頓出版「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White HouseMemoir）對川普為人與軍事外交政策多所批評。

76歲的波頓長期在媒體公開質疑川普不適任，近期批評美俄峰會，認為俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）達到很多目標，川普贏得非常少。

聯邦調查局（FBI）人員在波頓位於馬里蘭州的住所與華盛頓特區的辦公室，帶走大批物品與紙箱。美國媒體報導，聯邦調查局行動可能涉及調查不當持有與透漏機密資料。

波頓是共和黨內老牌新保守與干涉主義人士，在總統雷根（Ronald Reagan）與布希父子（GeorgeBush、George W. Bush）期間任職，曾任駐聯合國大使。

他認為美國須在海外投射軍力，促使伊朗、北韓等敵對國政權轉變，支持伊拉克戰爭等大小戰役，屬對中強硬派。

川普首任期間與共和黨建制派國安官員意見相左，幕僚與閣員來去如走馬燈，包括波頓在內有4人曾任白宮國安顧問。

2018年4月局勢混亂中，波頓進入白宮，在伊朗、北韓、阿富汗與委內瑞拉等軍事外交議題上，明顯與不愛用兵的川普不和；當時川普推文指炒了波頓魷魚，波頓自稱離職。川普第2任期上任後，波頓的安全隨扈即被取消，安全查核資格近期也被撤銷。

波頓2020年的著作是否涉及非法使用擔任國安顧問期間的機密，或可能向媒體透漏敏感機密，案件仍在調查。

波頓 川普 國安

延伸閱讀

加拿大取消多項對美報復性關稅 9月1日生效

川普：英特爾已同意 由美國政府持10%股權

聯準會主席面對川普壓力 重要談話為降息留餘地

川普心腹下令！傳前白宮國安顧問波頓私宅遭FBI「國安調查」搜索

相關新聞

不只整頓華府治安 川普：下一個城市是芝加哥

美國聯邦政府近期接管華盛頓特區治安，美國總統川普22日表示，下一個掃除犯罪的城市鎖定芝加哥，並表示，很多民主黨執政的城市...

川普宣布無償取得英特爾10%的股權

美國總統川普22日宣布，美國政府現在持有英特爾10%的股權；川普指出，美國是無償取得英特爾的股權，這些股權目前價值110...

透露可能撒手不管俄烏戰爭 川普：二周內會知道怎麼做

俄羅斯巡弋飛彈21日擊中一家位於烏克蘭的美國工廠，美國總統川普22日表示，他對此非常不高興；川普說，接下來兩周將會決定俄...

FBI搜索前國安顧問波頓 著作涉國安機密遭調查

美國聯邦調查局今天高調搜索前白宮國安顧問波頓的住所與辦公室，司法部早前已著手調查波頓2020年出版的著作是否涉及非法使用...

美6月移民人口罕見倒退 60年來首度下降

最新研究顯示，在歷經50多年移民人口快速成長後，美國今年6月整體移民人口不增反減，是1960年代以來首見，顯示川普二度執...

美簽證持有人 川普政府：全面複查

美國川普政府21日表示，正在複查逾5,500萬名持有效美國簽證的人士，確認是否存在任何可能導致被驅逐出境的違規行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。