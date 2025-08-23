不只整頓華府治安 川普：下一個城市是芝加哥

美國聯邦政府近期接管華盛頓特區治安，美國總統川普22日表示，下一個掃除犯罪的城市鎖定芝加哥，並表示，很多民主黨執政的城市都向他提出請求幫忙。

川普日前引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，為期30天；川普也授權國防部動員國民兵進駐華府，但目前國民兵不被允許攜帶武器。

川普政府近日宣稱整頓華府治安取得莫大的成功，川普22日表示，自從聯邦政府接管華府治安之後，華府變得更安全，大家都放心出門用餐，指華府餐廳現在都一位難求；川普說，華府會變成地球上最安全的地方，他很榮幸國民兵協助地方警力，表現得如此出色。

川普說，政府尚未派遣正規軍進駐，但如果情況有需要，政府就會這麼做；川普指出，等華府的治安改善了，政府就會給其他地方提供協助，讓這些地方變得更安全。

針對聯邦政府是否會在30天後解除對華府執法的接管，川普說，如果他宣布國家緊急狀態，就沒有期限的問題，就能讓部隊繼續待在華府；川普說，不管是訓練人員，還是罪犯的訴訟都需要比30天更長的時間。

川普說，如果有必要，他會宣布國家緊急狀態，但川普也說，他不認為自己需要這樣做。

川普並指出，芝加哥現在一團亂，有一位無能的市長，聯邦政府有可能在接下來幫忙整頓，「芝加哥的民眾呼喊我們去幫忙」；川普表示，在芝加哥之後，可能是紐約和波士頓，也會幫忙清理舊金山。

川普說，他尚未與芝加哥政府聯繫，但只要政府準備好了，就會展開芝加哥的整頓工作；川普宣稱說，他甚至接到來自民主黨執政城市的求助電話，「但我不會透露他們的身分，因為我不希望他們敗選」。

另外，川普說，他已與聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）和聯邦參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）協調，希望爭取20億美元來美化華府；川普說，他相信川普政府能夠從國會取得這項資金，甚至能獲得跨黨派的支持。

至於聯邦調查局（FBI）探員22日上午搜索川普第一任期的國安顧問波頓位於馬里蘭州的私宅，川普說，他對此一無所知，但他接下來會與司法部長邦迪（Pam Bondi）和相關人士了解情況。