美簽證持有人 川普政府：全面複查

美國川普政府21日表示，正在複查逾5,500萬名持有效美國簽證的人士，確認是否存在任何可能導致被驅逐出境的違規行為。

美國國務院在對美聯社的書面答覆中說，所有美簽持有人皆須接受「持續審查」，以留意是否有任何可能使其喪失入境或停留資格的跡象，包含來自許多國家的遊客。若發現相關資訊，簽證將被撤銷；若簽證持有人身處美國，則可能遭到驅逐。

國務院表示，審查將鎖定不符資格的指標，包括逾期停留、犯罪活動、威脅公共安全、參與任何形式的恐怖活動，或支持恐怖組織，「審查過程將檢視所有可取得資訊，包括執法與移民紀錄，或任何其他在簽證核發後出現的訊息，以判定是否可能不具資格」。

川普政府上任以來，一直著重驅逐非法移民，以及持學生簽證和訪問交流簽證的人士。然而，國務院最新的說法顯示，這個持續審查程序的範圍，比想像中更廣，甚至可能讓已獲准停留的人士，隨時失去簽證資格。據國土安全部資料，美國去年綠卡持有人共1,280萬，有360萬人持有臨時簽證。

另外，美國國務卿魯比歐21日在X上發文表示，即刻起將暫停發放所有商用卡車司機工作簽證。國務院表示，將檢視這些工作簽證的「篩檢與審查標準」。川普政府過去數月採行措施，強制執行卡車司機具備熟練的英文會話與閱讀能力，以改善道路安全。