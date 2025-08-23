美6月移民人口罕見倒退 60年來首度下降

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
川普強硬移民政策，導致美國今年6月整體移民人口不增反減。圖為美軍在美墨邊境執法。（路透）
最新研究顯示，在歷經50多年移民人口快速成長後，美國今年6月整體移民人口不增反減，是1960年代以來首見，顯示川普二度執政以來的強硬移民政策，導致今年上半年移民自行離境或遭遣返的總人數，超過了新增移民。

皮尤研究中心（Pew）21日公布最新報告，該中心分析美國人口普查局資料後發現，今年1至6月間，美國移民人口從歷來最多的5,330萬人減少近150萬，至5,190萬人，移民占總人口比重由15.8%縮水至15.4%。同期美國移民占勞動人口比率則由20%降至19%，減少逾75萬人。

報告指出，移民人口減少某部分原因，可能是移民家庭不願接受訪查，但川普政府擴大掃蕩行動、減少接受庇護申請等移民政策調整，是整體移民人口出現史上罕見不增反減的最主要因素。

專家預測，若美國移民人口持續減少，經濟和人口結構方面的負面效應將逐漸逼近。移民是許多產業的關鍵勞動力，隨著更多嬰兒潮世代人口退休，美國將日趨倚賴移民。

皮尤研究中心首席人口統計學者帕塞爾說，美國淨移民人數在今年變成負值，是所謂「確定的人口結構趨勢」。美國上一次淨移民人口負成長，是在1930年代的大蕭條時期，當時有40萬-100萬墨西哥人或墨裔美國人離境。

1965年迄今，共有逾7,600萬人移民至美國。該國無證移民在2023年創下1,400萬人的歷史新高，當時過半已在美居住超過十年；同年美國勞動人口中有約5.6%，相當於970萬的無證移民，寫歷來最高。

根據該中心初步分析，2024年中的政策轉向，導致移民人口萎縮，以無證移民尤為明顯。美國前總統拜登在2024年6月對庇護申請訂定限制，邊境地區非法入境人數隨之驟減；川普今年1月上任後的百日內，也推出181道打擊非法移民的行政命令。

除了鎖定非法移民之外，美國政府也近年來也採行打擊合法移民的措施，例如暫停「聯邦難民入境計畫」（U.S. Refugee Admissions Program），並且加強對簽證申請者的篩檢以及審查。

