川普稱對FBI搜波頓私宅一無所知：我今天早上才看到

美國CNN報導，美國總統川普剛剛對記者發言，稱自己對於聯邦調查局（FBI）探員22日上午搜索他第一任期的國安顧問波頓位於馬里蘭州的私宅「一無所知」。

他說：「我對此一無所知，我今天早上才看到，他們進行了一場突襲。」

川普還不忘批評波頓。他補充：「他（指波頓）真的是個卑劣的人。我當初雇用他，是因為他當時還有用處。因為正如大家所知，波頓是當初迫使時任總統布希在中東進行荒謬轟炸的人之一。波頓總想殺人，而且他做事也很糟，但對我而言，他倒是挺好用的。」