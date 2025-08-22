波頓回應私宅被搜稱全不知情 傳FBI也要搜波頓華府辦公室
美國總統川普第一任期的國安顧問波頓位於馬里蘭州的私宅22日上午遭美國聯邦調查局（FBI）探員搜索。美國CNN報導，波頓接獲CNN聯絡時說，自己對於FBI的行動完全不知情，並稱正在進一步了解相關狀況。
CNN還指出，根據知曉調查狀況的人士說法，FBI也計畫在當天上午搜索波頓位於華府特區的辦公室，但目前尚不清楚搜索行動會在何時進行。CNN當天早上在華府市中心波頓辦公室所在的大樓外，目擊到幾輛沒有標誌的聯邦機構車輛。
