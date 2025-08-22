川普心腹下令！傳前白宮國安顧問波頓私宅遭FBI「國安調查」搜索

紐約郵報及路透22日報導，美國聯邦調查局（FBI）探員當天上午搜索總統川普第一任的白宮國安顧問波頓私宅。

1位匿名川普政府官員和一位獲簡報此事的消息人士說，波頓的私宅在美國馬里蘭州，FBI此舉是「國安調查」的一環，調查他服公職時對機密情資的處理。

探員在FBI局長、川普心腹之一的巴特爾令下，一早7時展開搜索行動。美國司法部、FBI、白宮與波頓方面均尚未對此置評。

巴特爾在7時後於社群媒體X寫道，「沒人能凌駕法律之上；美國的安全不可談判協商，永遠會追求正義」，但該發文並未提及波頓。1位白宮發言人也轉發這則發文。美聯社報導形容巴特爾前述的發文措詞「隱晦」。

1位匿名知情人士22日對美聯社說，波頓沒被拘留、也沒被控告任何罪名。

波頓曾任美國駐聯合國大使，在川普第1任任職白宮國安顧問17個月，兩人因對伊朗、阿富汗及北韓政策的看法不同而不歡而散，在卸任公職後，他就常公開批評川普。

波頓8月接受美國廣播公司（ABC）訪問被問到，是否擔心川普政府對他動手時答道，川普已在1月20日回任後幾小時內，就撤走他的隨扈來「追殺」他。