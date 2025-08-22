川普要求美墨邊境圍牆塗黑 社會反應兩極

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）近日宣布，按照總統川普（Donald Trump）要求，美墨邊境圍牆將漆成黑色，日曬下形成高溫，增加攀爬難度。消息公布後，社會反應兩極。

諾姆19日在新墨西哥州一處新建的邊境圍牆前舉行記者會，說明邊境圍牆的施工進度、提出新措施。她指出，圍牆本身設計已經很難攀爬，也難向下挖掘，日後將全面漆成黑色，讓鋼材在高溫下更難爬。

邊境巡邏隊長班克斯（Michael Banks）在同一個場合補充，黑漆能夠延長鋼材的使用年限。

消息公布後，美國社會反應分歧。保守派媒體形容這是強化邊境安全的務實措施，指出政府已透過「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）取得逾460億美元（約新台幣1兆4000億元）資金。支持者認為，這展現川普政府維護秩序的決心。

自由派媒體與地方官員批評，漆黑圍牆「利用酷熱傷害追求更好生活的人」，象徵政策的嚴苛與不人道。部分專家也質疑工程恐花費數億美元，但成效有限。

美墨邊境全長約3200公里，川普第1任期推動新建或強化圍牆，至2020年底完成約724公里，當時也曾提出漆黑構想，因成本與效益爭議未全面實施。

新建的圍牆多為鋼條結構，高度達9公尺，約3層樓高，比過去3至5公尺的舊牆更高。這次諾姆再次宣布漆黑計畫，強調是總統川普的要求。