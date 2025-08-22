佛州致命車禍掀爭議　川普政府停發外籍卡車司機簽證

美國一起致命車禍引發全國關注後，總統川普政府今天突然停止核發簽證給卡車司機，這是當局近期針對外國訪客所採取的最新重大措施。

法新社報導，國務卿盧比歐（Marco Rubio）在社群媒體X上寫道：「即刻起，我們暫停所有商業卡車司機的工作簽證核發。」

他寫道：「在美國道路上駕駛大型聯結車的外籍司機數量增加，危及美國民眾性命，並搶走美國卡車司機飯碗。」

一名卡車司機在佛羅里達州公路違規迴轉，導致3人喪命，並遭到起訴。

根據聯邦官員說法，肇事司機辛赫（HarjinderSingh）來自印度，據稱是自墨西哥非法入境美國，且事故後還未能通過英語測驗。

本案受到媒體高度關注，並受到由共和黨掌控的佛羅里達州官員大作文章。佛州副州長今天甚至與移民官員一同飛往加州，親自將辛赫押解回來。

這起車禍之所以帶有政治色彩，是因為辛赫在加州取得商業駕照，並居住於此。加州由民主黨執政，長期反對川普打擊移民的行動。

運輸部長達菲（Sean Duffy）表示：「這起車禍是場本可避免的悲劇，由魯莽決定直接導致，又因可恥的疏失而雪上加霜。」

加州州長紐松（Gavin Newsom）的辦公室回應指出，川普領導下的聯邦政府曾核發工作許可給尋求庇護的辛赫，加州已配合押解辛赫。

早在這起車禍發生前，共和黨議員就已將矛頭指向外籍卡車司機，指稱事故數量增加，但並未提供與移民直接相關的證據。

今年6月，達菲發布指令，要求卡車司機必須說英語。

卡車司機一向會被要求通過包含基本英語能力的測驗，但2016年在前總統歐巴馬任內，當局曾被指示不得僅因語言能力不足而不讓卡車司機上路。

根據聯邦數據，2000年至2021年間，美國外籍卡車司機人數增加了一倍以上，達到72萬人。

外籍駕駛如今占業界18%，與美國整體勞動市場比例相當，但對於長期以白人、工人階級男性為主的職業來說，這是一大轉變。

根據產業團體的說法，超過半數的外籍司機來自拉丁美洲，近年來有不少人來自印度與東歐國家，尤其是烏克蘭。