川普政府反DEI砍國家衛生研究院補助 最高法院放行

美國最高法院今天放行，允許總統川普（Donald Trump）政府繼續大幅削減國家衛生研究院（NIH）有關少數族裔或同志族群的研究補助。

路透社報導，砍經費舉措是川普政府打擊「多元、公平及包容」（DEI）倡議以及跨性別認同政策的一環。

最高法院大法官以5票贊成、4票反對的表決結果批准司法部聲請，撤銷波士頓聯邦地區法院法官楊恩（William Young）6月宣告終止補助違反聯邦法律的裁定；研究人員和美國16州提起的法律挑戰則繼續在下級法院審理。

多數大法官在簡短命令中表示，針對終止補助提出異議的案件應該交由另一個司法機關聯邦權利申訴法院（Court of Federal Claims）審理。位於華府的聯邦權利申訴法院專門審理向美國政府索賠的案件。

保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts）和3位自由派大法官則持不同意見。

國家衛生研究院有內部指引說明為何拒絕資助DEI和性別認同研究，楊恩也裁定這項內部指引違法。川普政府請求最高法院立即中止這項裁定效力，不過大法官也以5比4的表決結果駁回。

川普政府說，根據楊恩的裁定，國家衛生研究院需繼續提供7億8300萬美元（約新台幣241億元）經費，補助與政府優先事項背道而馳的研究。最高法院今天允許川普政府刪除這筆經費。