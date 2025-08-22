佛州法院下令拆除「鱷魚惡魔島」拘留中心 60天內執行

佛羅里達州被法院下令拆除「鱷魚惡魔島」（ Alligator Alcatraz）拘留中心，理由是對環境造成影響。這項裁定要求州政府在60天內採取行動，同時禁止將其他移民轉移到該地。此案由邁阿密聯邦地方法官威廉斯（Kathleen Williams）21日晚間裁定，環保人士與米可蘇奇印第安部落因長期抗議州長德桑提斯在聯邦保護的濕地建立臨時拘留設施而獲得勝利。

華盛頓郵報報導，威廉斯指出，該設施在大沼澤地（Everglades）的興建，原本應該進行環境評估，但州政府選擇跳過程序。儘管德桑提斯曾稱這個設施對周邊濕地的影響「為零」，法官援引專家證詞指出，興建計畫會對環境造成「重大影響」，並應由相關聯邦單位審查。法官強調，工程將破壞棲地，增加當地瀕危物種死亡率，包括佛羅里達美洲豹，對生態造成不可挽回的傷害。

環保律師班奈特（Elise Bennett）表示：「這個殘酷的拘留中心正侵蝕我們最具代表性的濕地生態，以及包括佛羅里達豹、老木鶴等在內的多種瀕危物種。法官的命令及時阻止一切惡化。」環保團體稱這是「愛護大沼澤地的民眾的一大喜訊」。

佛州政府在法官下令後不到一小時便向美國第11巡迴上訴法院提出上訴，德桑提斯尚未發表評論。

今年7月，總統川普及國土安全部長諾姆（Kristi L. Noem）曾參觀這個建在舊機場跑道，由拖車與帳篷組成、搭配鐵絲網圍欄的臨時拘留設施。川普稱被拘留的移民「最兇惡」，並戲稱：「我們要教他們如何從短吻鱷面前逃跑。」他並形容周圍是危險的沼澤地，唯一出口就是遣返。

然而，批評者認為，問題自設施選址之初就已存在。法官的裁定要求州政府和聯邦政府及承包商開始拆除中心，包括圍欄、照明、發電機及所有廢棄物收集設施。這項命令也擴大兩周前臨時禁令對新建設的暫停範圍，明確要求全面拆除該設施，以減少對濕地及瀕危物種的不可逆傷害。