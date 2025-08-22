川普擬自晶片法挪20億美元挹注關鍵礦產項目 礦業和回收公司迎商機

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普與商務部長盧特尼克(右)。路透
兩位知情人士透露，川普政府正考慮從《晶片與科學法案》中重新調配至少20億美元資金，用於支持關鍵礦產開發項目，並同時強化商務部長盧特尼克在戰略領域的決策影響力。

這項提案計劃從國會已核定、用於半導體研究和晶圓廠建設的資金中撥付款項，避免提出新的財政支出要求。川普政府尋求降低美國在關鍵礦產上對中國大陸的依賴。

一位消息人士指出，讓盧特尼克在關鍵礦產融資決策中發揮更大作用，有助於政府整合該領域的戰略布局。五角大樓上月宣布投資稀土公司MP Materials，曾引發外界對資源分配的質疑。白宮幕僚長懷爾斯認為這些舉措缺乏協調，引起外界擔心華盛頓是否會為所有礦商設定最低價格保障，結果迫使官員出面澄清，無意讓MP Materials壟斷稀土市場。

白宮與五角大樓官員尚未回應置評請求。MP Materials拒絕置評。

美國商務部負責監督規模527億美元晶片法的執行。然而，川普上任以來，已著手修改該法，主要是重新協商對晶片製造商的撥款。他曾批評該法是「非常糟的政策」，形同向企業撒錢。

消息人士表示，將部分資金轉向與採礦相關項目，某種程度上符合晶片法的精神，因半導體業需要充足的鍺、鎵和其他關鍵礦物供應，而中國大陸近期加強對相關市場的控制。

第一位消息人士說，「政府正在創造性地尋找為關鍵礦產行業提供資金支援的途徑」，並補充說明，相關計劃仍在討論階段，未來可能有所調整。礦業公司，以及加工和回收公司，可能受益。美國政府認為，至關重要的大多數礦物並未在國內加工。

目前還不清楚川普政府是否打算將這些資金用於直接撥款，還是收購礦業公司的股權。該消息人士聲稱，盧特尼克的目標是盡快「拿出這20億美元」，政府還希望在不久後繼續尋找其他可重新分配的資金來源。

