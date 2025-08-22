美稱全面審查5500萬簽證持有人 資格不符隨時可撤銷

美國總統川普加強打擊移民與緊縮簽證之際，美國國務院今天示警，目前持有美國有效簽證的所有5500萬名外籍人士都將受到持續性的審查，一旦發現不符資格，國務院隨時可撤銷。

法新社報導，1名國務院官員表示：「國務院持續審查包含目前持有美國有效簽證的所有5500多萬名外籍人士。」

這名官員也說：「若有跡象顯示所持簽證可能不符資格，國務院隨時都可取消簽證，例如逾期停留、涉及犯罪活動、對公共安全構成威脅、參與任何形式的恐怖活動或支持恐怖組織等。」

這名官員並未透露所有5500多萬件簽證是否正在積極審查中，但明確表示川普政府認為所有簽證都可接受公評。該官員還說，華府正在加強審查，尤其是針對學生簽證。

官員指出，「我們正在審查所有的學生簽證」，並表示國務院正「持續監看一些人在社群媒體上的言論」；目前簽證申請人必須出示在社群媒體的發言。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）運用法律模糊地帶對付一些反以色列的抗議人士，這項法律允許他撤銷那些被當局視為違反美國外交政策利益人士的簽證。

國務院近日表示，盧比歐自今年1月隨川普上任以來，已撤銷6000件學生簽證。根據國務院資料，這相當去年同期前總統拜登（Joe Biden）政府撤銷學生簽證數量的4倍。

盧比歐曾說，政府有權在未經司法審查的情況下核發及取消簽證，也說非美國公民並未享有美國憲法賦予的言論自由權。