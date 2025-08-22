快訊

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

行刑式槍決！高雄街頭8槍斃命「死者背景曝」 曾以假車禍詐領保險金

聽新聞
0:00 / 0:00

合法美簽持有人也要查！川普政府審查5500萬人有無違規紀錄

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國移民和海關執法局（ICE）一名幹員7月16日在紐約聯邦廣場移民法庭的走廊上等候。法新社
美國移民和海關執法局（ICE）一名幹員7月16日在紐約聯邦廣場移民法庭的走廊上等候。法新社

美聯社報導，美國川普政府21日表示，正在複查超過5500萬名持有效美國簽證的人士，確認是否存在任何可能導致被驅逐出境的違規行為。

川普政府日益加強取締合法停留的外籍人士。國務院在書面答覆中表示，所有美國簽證的持有人，包括來自各國的遊客，都必須接受「持續審查」，以留意是否出現任何可能使其喪失入境或停留資格的跡象。若發現相關資訊，簽證將被撤銷；若持有人身處美國，則可能面臨驅逐。

國務院表示，審查將鎖定多項不符資格的指標，包括逾期停留、犯罪活動、威脅公共安全、參與任何形式的恐怖活動，或支持恐怖組織。聲明強調，審查過程中將檢視所有可取得的資訊，包括執法與移民紀錄，以及簽證核發後出現的任何新訊息，以判定持有人是否可能不具資格。

川普政府自上任以來，一直著重驅逐非法滯留的移民，以及持學生簽證和訪問交流簽證的人士。國務院最新的說法顯示，這個連官員都承認曠日廢時的持續審查程序，範圍比想像中更廣，甚至可能讓已獲准停留的人士，隨時失去簽證資格。

根據美國國土安全部的資料，美國2024年共有1280萬綠卡持有人與360萬持臨時簽證人士。移民政策研究所（Migration Policy Institute）的蓋拉特（Julia Gelatt）指出，5500萬此一數字表明，其中許多人可能持多次入境旅遊簽證，但人在境外。她質疑將資源花在可能永遠不會回美國的人身上，是否值得。

另外，美國國務卿魯比歐在「X」發文指出，即日起暫停發放所有商用卡車司機工作簽證。他表示：「在美國路上駕駛大貨車的外籍司機人數增加，正在威脅美國人的生命安全，也削弱本國卡車司機的生計。」

國務院21日晚間表示，正暫停相關簽證的審查程序，將檢視「篩查與審查標準」。聲明說「確保道路上的每位司機都符合最高標準，對保護美國卡車司機的生計與維持道安、具韌性的供應鏈至關重要。」

美國 簽證 國務院

延伸閱讀

國民兵進駐華府 川普視察軍警指揮中心

川普：評估俄烏和平前景 兩週見分曉

比黑手黨老大還不如？川普勒索「買路財」作風如流動土匪

聯邦接管華府治安 川普預告周四晚上與警察一起巡邏

相關新聞

合法美簽持有人也要查！川普政府審查5500萬人有無違規紀錄

美聯社報導，美國川普政府21日表示，正在複查超過5500萬名持有效美國簽證的人士，確認是否存在任何可能導致被驅逐出境的違...

全球央行總裁年會風雨欲來 川普逼退鮑爾、理事庫克陷醜聞風暴

六年前，美國前總統川普在懷俄明州傑克森洞舉辦的全球央行總裁年會上，公開稱聯邦準備理事會（聯準會）主席鮑爾（Jerome ...

美官員透露：不會用晶片補助換台積電股權

美國政府打算透過《晶片法》的資金換取部分企業股權，目前正與英特爾談判，可能入股10%，此事引發外界擔心台積電（2330）...

美華裔水兵收37萬元賣機密給中國 最高面臨無期徒刑

華裔男子魏金超於美軍基地服役時，收取1.2萬美元（約新台幣37萬元）向中方出售軍事機密。檢方指出，他可能面臨無期徒刑。陪...

聯邦接管華府治安 川普預告周四晚上與警察一起巡邏

繼副總統范斯20日前往華府聯合車站探視派駐的國民兵之後，美國總統川普21日表示，他預計21日晚間與華盛頓特區都會警察局和...

川普推各州選區重劃 密蘇里州是下一個

繼美國德州眾議院通過新的選區地圖，為美國總統川普領導的共和黨在2026年期中選舉增加優勢，川普21日表示，密蘇里州也將加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。