合法美簽持有人也要查！川普政府審查5500萬人有無違規紀錄

美聯社報導，美國川普政府21日表示，正在複查超過5500萬名持有效美國簽證的人士，確認是否存在任何可能導致被驅逐出境的違規行為。

川普政府日益加強取締合法停留的外籍人士。國務院在書面答覆中表示，所有美國簽證的持有人，包括來自各國的遊客，都必須接受「持續審查」，以留意是否出現任何可能使其喪失入境或停留資格的跡象。若發現相關資訊，簽證將被撤銷；若持有人身處美國，則可能面臨驅逐。

國務院表示，審查將鎖定多項不符資格的指標，包括逾期停留、犯罪活動、威脅公共安全、參與任何形式的恐怖活動，或支持恐怖組織。聲明強調，審查過程中將檢視所有可取得的資訊，包括執法與移民紀錄，以及簽證核發後出現的任何新訊息，以判定持有人是否可能不具資格。

川普政府自上任以來，一直著重驅逐非法滯留的移民，以及持學生簽證和訪問交流簽證的人士。國務院最新的說法顯示，這個連官員都承認曠日廢時的持續審查程序，範圍比想像中更廣，甚至可能讓已獲准停留的人士，隨時失去簽證資格。

根據美國國土安全部的資料，美國2024年共有1280萬綠卡持有人與360萬持臨時簽證人士。移民政策研究所（Migration Policy Institute）的蓋拉特（Julia Gelatt）指出，5500萬此一數字表明，其中許多人可能持多次入境旅遊簽證，但人在境外。她質疑將資源花在可能永遠不會回美國的人身上，是否值得。

另外，美國國務卿魯比歐在「X」發文指出，即日起暫停發放所有商用卡車司機工作簽證。他表示：「在美國路上駕駛大貨車的外籍司機人數增加，正在威脅美國人的生命安全，也削弱本國卡車司機的生計。」

國務院21日晚間表示，正暫停相關簽證的審查程序，將檢視「篩查與審查標準」。聲明說「確保道路上的每位司機都符合最高標準，對保護美國卡車司機的生計與維持道安、具韌性的供應鏈至關重要。」