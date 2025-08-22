國民兵進駐華府 川普視察軍警指揮中心

快訊

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國總統川普今天親赴首都華盛頓哥倫比亞特區街頭強調個人法治主張，他視察指揮中心慰勉執法人員，感謝他們執行他的打擊犯罪政策。

路透社報導，川普上週調派國民兵（NationalGuard）和聯邦探員到華府。他表示，華府暴力犯罪猖獗，因此他行使總統權力，罕見地暫時接管華府警局。

市府官員駁斥他的說法，指出聯邦與市府統計數據顯示，暴力犯罪在2023年激增後已大幅減少。

川普今天告訴數百名聚集在美國公園警察安納柯斯蒂亞行動設施（U.S. Park Police Anacostia OperationsFacility）的軍警人員，他們的行動在降低犯罪率方面逐漸見效，但未提出證據。這座設施是負責華府東南區的總部。

法新社報導，川普今天稍早曾表示會與軍警一起巡邏，而他發表了簡短談話，並分發披薩和漢堡。

川普表示：「這個地方就像有了不同的面貌…現在大家都很安全。」

他說：「我們會確保安全，然後前往其他地方維安，不過我們會在這裡待一段時間。我們希望將一切都做到完美。」

他還說：「我們將擁有歷來最棒的首都。」

華府市長鮑賽（Muriel Bowser）今天稍早被記者問到現在華府是否更安全時表示，華府過去兩年犯罪率已有所下降。

她說：「我們預期增派了500名人員將有助於逮捕行動，希望讓槍枝遠離街頭。我們的警察持續執行勤務，我們預期加派人手會讓情況逐漸有些不同。」

美國副總統范斯（JD Vance）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨天在華府聯邦車站（Union Station）視察國民兵時，現場抗議群眾出現噓聲並高喊口號。

川普今天則由司法部長邦迪（Pam Bondi）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）及副幕僚長米勒（StephenMiller）隨行視察。川普打擊非法移民政策是由米勒策劃。

