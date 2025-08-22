民調：逾半美國人認為選區重劃不利民主

路透社/益普索最新民調顯示，大多數美國人認為，為了將黨派利益最大化而重新劃分聯邦眾議院選區地圖的行為，如德州和加州的案例，對民主不利。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，超過半數、達57%受訪者表示，他們擔心美國民主本身可能置身險境，有8成支持民主黨的受訪者抱持此一觀點，支持共和黨的受訪者則有4成有同樣看法。

民調顯示，民眾對於華府和各州首府與日俱增的政治分歧深感不安。國會參眾兩院目前皆由共和黨掌控。這份為期6天的民調於18日截止，共計4446名美國成年受訪者。

民調發現，55%的受訪者，包括71%的民主黨人與46%的共和黨人都認為，目前持續進行的選區地圖重劃計畫，如德州與加州州長透過所謂的「傑利蠑螈」（Gerrymandering）手法制定選區的過程，「對民主不利」。

在總統川普敦促下，共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）召開州議會特別會議，準備在2026年期中選舉前重新劃定國會選區，藉此協助共和黨捍衛目前219席對212席的眾院多數優勢。

歷來在期中選舉中，執政總統的政黨往往會流失眾院席次，這可能會使得法案受阻，在川普第一個任期內曾導致兩度彈劾調查。

加州民主黨籍州長、可望角逐2028年總統大選的紐松（Gavin Newsom）揚言要試著重劃加州選區地圖作為回應，增加5個民主黨席位以抵銷共和黨在德州預期的收穫。

這樣的做法並非新鮮事，卻因為沒有按照10年一度的人口普查慣例進行，而受到關注。這意味著絕大多數的眾院選戰在大選中不具競爭性；近幾十年來，約有2/3的眾院選舉以超過20個百分點的差距獲勝。