美國法院撤銷川普142億罰款 維持金融詐欺案判決

負責審理美國總統川普民事欺詐案的法官今天撤銷對川普處以4.64億美元民事罰款的判決，稱這筆罰款「過高」，但維持對他浮報資產詐欺案的判決。

法新社報導，2024年2月，在川普如火如荼競選總統時，法官恩格隆（Arthur Engoron）做出對他不利的裁決。當時川普還面臨多起刑事訴訟，他痛批這些訴訟是「法律戰」。

川普今天在在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）上說：「這是一場政治獵巫行動，從商業角度來看，簡直前所未有。我所做的一切絕對正確，甚至是完美的。」

恩格隆最初裁定川普敗訴時，下令他支付包括利息在內共4.64億美元（約新台幣142億元），而他的兒子艾瑞克（Eric Trump）與小唐納（Donald Trump Jr.）則各被要求支付超過400萬美元。

恩格隆裁定川普和他的公司非法浮報資產，並操縱房地產價值，以獲取優惠的銀行貸款或保險條件。

除了對川普處以巨額罰款外，法官還禁止他3年內經營企業，川普多次將此禁令稱為「企業死刑」。

紐約最高法院上訴部門（Appellate Division of theNew York Supreme Court）的5名法官今天維持原判，但裁定罰款金額「過高」，並且「違反美國憲法第八條修正案」。

美國憲法第八條修正案禁止處以過高罰款或施加殘酷的懲罰。