全球央行總裁年會風雨欲來 川普逼退鮑爾、理事庫克陷醜聞風暴

六年前，美國前總統川普在懷俄明州傑克森洞舉辦的全球央行總裁年會上，公開稱聯邦準備理事會（聯準會）主席鮑爾（Jerome Powell）為「美國的敵人」，並將他與中國國家主席習近平相提並論，震驚了與會者。這場由堪薩斯城聯邦儲備銀行主辦的年度會議，匯集全球頂尖中央銀行家、前任與現任政府官員及學術界菁英。當時，鮑爾剛剛發表關於經濟展望的主題演講。

紐約時報分析，如今，鮑爾即將再次在這場會議上發表演說，但川普新一波的攻擊再度來襲。這次的威脅已不僅限於言詞攻擊。川普及其盟友正針對聯準會內部運作發動攻勢，試圖安插忠於自己的官員，目標是降低借貸成本。川普認為，這將刺激經濟並減輕政府債務償還的負擔。白宮的策略迫使聯準會採取防禦姿態，試圖捍衛長期以來不受行政部門干預的獨立性。

20日，川普政府將攻擊目標擴大至聯準會理事會成員庫克（Lisa Cook）。庫克自2022年起擔任理事，川普要求她辭職，原因是聯邦住房金融局（FHFA）主任普爾特（Bill Pulte）表示，他的辦公室調查發現庫克涉嫌偽造銀行文件以獲得優惠的抵押貸款條件。普爾特稱已將此事提交司法部進行刑事調查。

庫克回應表示，她不會因為「某些推文提出的質疑」而被迫辭職，但她強調會認真對待有關其財務歷史的問題並收集事實。然而，到了21日，司法部官員馬丁（Ed Martin）在給鮑爾的一封信中表示，庫克的案件「需要進一步審查」，並建議聯準會應立即將庫克除名，稱「沒有人認為她在這種爭議下繼續任職是合適的」。

然而，鮑爾無權移除由拜登總統提名並經參議院確認的庫克。總統也無法在沒有「正當理由」的情況下撤換聯準會官員。庫克目前未對此事發表進一步評論。

對庫克的指控威脅到這場為期三天的會議焦點，該會議通常聚焦於貨幣政策的細節與當前經濟挑戰。普爾特在許多官員前往懷俄明的途中發布初步調查結果，並於21日在福斯商業頻道上高調宣稱其行動引發的公眾關注。普爾特甚至暗示，抵押貸款詐欺可能面臨「最高30年監禁」，並稱川普有「充分理由」開除庫克，預測聯準會可能自行採取紀律行動。

會議將於21日晚間8點正式開始，但聯準會官員已不得不應對這場爭議的餘波，以及更深層的問題：這場調查對聯準會獨立性的威脅有多大。波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）在接受採訪時表示，她專注於做好自己的工作，評估利率的最佳路徑。她說：「當前環境非常複雜，公眾有權知道我們在決策時的考量。」