美官員透露：不會用晶片補助換台積電股權

美國政府打算透過《晶片法》的資金換取部分企業股權，目前正與英特爾談判，可能入股10%，此事引發外界擔心台積電（2330）、美光（Micron）和三星電子也會被要求出讓股權；不過，華爾街日報引述一位美國政府官員報導，川普政府並沒有計劃入股正擴大在美投資的台積電和美光，但那些沒有增加投資承諾的公司可能需要向政府提供股權以交換補貼。

台積電高管傳出已經進行初步討論，商議在政府要求入股時退還補貼。這表明政府的持股要求會遭到企業反對。

台積電是在拜登政府壓力下同意赴美建廠，在亞利桑那州的一個大型廠區獲得66億美元的補貼，2024年底開始生產先進製程晶片。聽取台積電相關簡報的消息人士表示，該公司從未嚴重依賴美國的財政支持。台積電不予置評。

雖然川普的策略整體而言是拿股權來換補助，但目前重點鎖定英特爾等經營困難的企業，對於台積電或美光，川普政府沒計劃入股。