美華裔水兵收37萬元賣機密給中國 最高面臨無期徒刑

華裔男子魏金超於美軍基地服役時，收取1.2萬美元（約新台幣37萬元）向中方出售軍事機密。檢方指出，他可能面臨無期徒刑。陪審團昨天裁定魏金超6項罪名成立後，司法部強調未來將嚴懲這類叛國行為。

中國持續滲透美軍，間諜案層出不窮。這起事件可追溯至2022年2月，自稱「海軍迷」的中國情報人員透過社群媒體和中國出生的魏金超（Jinchao Wei，音譯）接觸，當時他正於加州聖地牙哥海軍基地擔任水兵。

魏金超隨後應中國情報人員要求，大量傳送涉及兩棲攻擊艦艾薩克斯號（USS Essex）的資訊，包括照片、影片、航線動態、技術手冊及武器性能等，直到2023年8月被捕。

根據庭審提出的證據，魏金超曾任艾薩克斯號的輪機士，隸屬於太平洋艦隊，並持有安全許可，能接觸艾薩克斯號各系統的敏感國防資訊。他除了出售該艦相關資料外，還提供從海軍受管制電腦系統獲取的其他艦艇機密。

檢方指出，魏金超2022年耶誕節返回威斯康辛州家裡探望母親，她的母親清楚兒子的安排，鼓勵他繼續協助這名中國情報人員，因為這可能有助於他日後自海軍退役後，「在中國共產黨取得一官半職」。

中國情報人員告訴魏金超，中國政府願意提供經費讓魏金超和母親飛到中國，以親自和他們見面，並要求魏金超買電腦及手機傳輸資訊，費用由中國政府報銷。魏金超曾上網搜尋飛往中國的機票。

審判期間，檢方出示魏金超與中國聯絡人的對話與訊息，顯示他們討論掩蓋行蹤、執行任務，及收取報酬的方式。

除了兩項間諜罪名外，魏金超昨天還被判4項涉及違反武器出口管制法的罪名，這項法令禁止個人未經國務院許可，蓄意出口與國防物品相關的技術資料。

聯邦調查局（FBI）反間諜部門官員羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）今天下午透過聲明指出，中國持續積極鎖定美軍，無論這些軍人能否取得敏感國防資訊。

加州南區聯邦檢察官高登（Adam Gordon）則批評，魏金超為了金錢向中國出賣軍事機密，不僅危及袍澤性命，也危及整個國家及盟友的安全。

法官將於12月宣判魏金超刑期。