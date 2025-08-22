快訊

獨／高雄左營巷弄傳槍擊命案 1男遭行刑式槍決頭頸中彈當場斃命

國北教大體育系爆霸凌…教練身分曝光 校方：不再續聘

黃暐瀚分析2028民進黨執政危機 直指「不是多數就贏」不能再出現

美議員籲民航組織反對北京片面航線 促邀台參與大會

中央社／ 華盛頓21日專電

美國4位跨黨派聯邦參、眾議員今天呼籲國際民航組織（ICAO）勿再沈默，應明確表態反對中國在未與相關方協調下，片面啟用M503航線銜接航路，也呼籲抗拒北京多年的政治壓力，邀台灣以嘉賓身分出席9月大會。

中國2015年開通南北向M503航線，南下航向距離正式劃分台灣與中國空域的中線僅4.2浬。北京當時保證，未來將與台灣保持良好溝通，今年7月卻逕自宣布啟用東西向W121延伸航路，明顯違反承諾。

共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）及眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）、民主黨參議員皮特斯（Gary Peters）及眾議員克利什納穆希（RajaKrishnamoorthi）今天致函ICAO秘書長沙拉薩（JuanCarlos Salazar），對此表達關切。

根據中央社取得的信函，議員們在信中表示，「這項醞釀多年、明目張膽的舉動，使印太區域不穩定，也明顯漠視國際秩序及可能對民航安全所造成的後果。」

4位議員並敦促ICAO確保台灣能夠以嘉賓及技術性參與者身分，實質參與ICAO大會及相關技術會議，以協助防範中國片面啟用航路所帶來的不利後果。

ICAO大會每3年召開一次。台灣曾於2013年獲大會理事會主席邀請與會，2016年起因中國阻擾未再獲邀。

這封聯名信指出，中國的新航路使民航機處於極度靠近台灣所轄空域的危險位置，並可能與台北飛航情報區內的東西向航線產生衝突，而該情報區每年處理超過185萬架次航班。

信中提到，台灣在全球航空領域扮演重要角色，卻仍被禁止實質參與ICAO，令人憂心。台灣是全球第11大航空市場，桃園國際機場更是東亞重要中轉樞紐，台灣卻缺席ICAO會議及決策，已削弱全球航安。

「台灣被ICAO排除並非因為表現或能力不足，而是中國持續政治施壓下的直接結果。中國經常表現出惡意，而在北京政治壓力下將重要的空域管理者排除在外，不僅危及區域安全，更廣泛威脅全球航空標準。」

議員們在信末再次向ICAO喊話：作為身負確保國際民航安全及效率重任的組織，ICAO絕不能持續沉默。「我們呼籲ICAO公開表態，不支持片面更改影響區域安全的國際航線。」

ICAO 議員 航線

延伸閱讀

李強視察北京 強調加快生醫創新

美參議員致函魯比歐 籲要求以色列允許記者進入加薩

港中資機構嚴守北京廉潔等8規定 不再有寬鬆「港8條」

千百惠嫁到北京30餘年「未能返鄉」　黃安曝台灣當局刁難成遺憾

相關新聞

聯邦接管華府治安 川普預告周四晚上與警察一起巡邏

繼副總統范斯20日前往華府聯合車站探視派駐的國民兵之後，美國總統川普21日表示，他預計21日晚間與華盛頓特區都會警察局和...

美華裔水兵收37萬元賣機密給中國 最高面臨無期徒刑

華裔男子魏金超於美軍基地服役時，收取1.2萬美元（約新台幣37萬元）向中方出售軍事機密。檢方指出，他可能面臨無期徒刑。陪...

川普推各州選區重劃 密蘇里州是下一個

繼美國德州眾議院通過新的選區地圖，為美國總統川普領導的共和黨在2026年期中選舉增加優勢，川普21日表示，密蘇里州也將加...

紐約上訴法院推翻近5億美元罰款 川普：完全勝利

美國總統川普被控民事詐欺，紐約州上訴法院21日推翻初審法官對川普祭出近5億美元的罰款，但沒有推翻詐欺判決，預料全案將上訴...

川普對付政敵查房貸不查水表 用這家AI軟體揪詐欺超有效率

政府不當運用公權力找麻煩，台灣有句流行語叫「查水錶」。美國川普2.0政府最近則盛行「查房貸」，而且借助於人工智慧（AI）...

陪丈夫抗癌受挫導致悲劇？ 美國3寶媽槍殺全家獨留3歲幼兒

美國新罕布夏州傳出一起震驚社會的家庭悲劇。一名3寶媽疑似陪伴丈夫抗癌導致出現「憂鬱」傾向，在家中槍殺丈夫和兩名年幼的孩子，隨後舉槍自盡，獨留3歲幼子倖免於難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。