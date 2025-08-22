美議員籲民航組織反對北京片面航線 促邀台參與大會

美國4位跨黨派聯邦參、眾議員今天呼籲國際民航組織（ICAO）勿再沈默，應明確表態反對中國在未與相關方協調下，片面啟用M503航線銜接航路，也呼籲抗拒北京多年的政治壓力，邀台灣以嘉賓身分出席9月大會。

中國2015年開通南北向M503航線，南下航向距離正式劃分台灣與中國空域的中線僅4.2浬。北京當時保證，未來將與台灣保持良好溝通，今年7月卻逕自宣布啟用東西向W121延伸航路，明顯違反承諾。

共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）及眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）、民主黨參議員皮特斯（Gary Peters）及眾議員克利什納穆希（RajaKrishnamoorthi）今天致函ICAO秘書長沙拉薩（JuanCarlos Salazar），對此表達關切。

根據中央社取得的信函，議員們在信中表示，「這項醞釀多年、明目張膽的舉動，使印太區域不穩定，也明顯漠視國際秩序及可能對民航安全所造成的後果。」

4位議員並敦促ICAO確保台灣能夠以嘉賓及技術性參與者身分，實質參與ICAO大會及相關技術會議，以協助防範中國片面啟用航路所帶來的不利後果。

ICAO大會每3年召開一次。台灣曾於2013年獲大會理事會主席邀請與會，2016年起因中國阻擾未再獲邀。

這封聯名信指出，中國的新航路使民航機處於極度靠近台灣所轄空域的危險位置，並可能與台北飛航情報區內的東西向航線產生衝突，而該情報區每年處理超過185萬架次航班。

信中提到，台灣在全球航空領域扮演重要角色，卻仍被禁止實質參與ICAO，令人憂心。台灣是全球第11大航空市場，桃園國際機場更是東亞重要中轉樞紐，台灣卻缺席ICAO會議及決策，已削弱全球航安。

「台灣被ICAO排除並非因為表現或能力不足，而是中國持續政治施壓下的直接結果。中國經常表現出惡意，而在北京政治壓力下將重要的空域管理者排除在外，不僅危及區域安全，更廣泛威脅全球航空標準。」

議員們在信末再次向ICAO喊話：作為身負確保國際民航安全及效率重任的組織，ICAO絕不能持續沉默。「我們呼籲ICAO公開表態，不支持片面更改影響區域安全的國際航線。」