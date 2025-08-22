賓州維拉諾瓦大學校內有槍手 籲學生民眾鎖門避難

美國警方今天獲報，一名槍手正在即將開學的賓州維拉諾瓦大學（Villanova University）校園內作案。作為天主教新教宗良十四世（Pope Leo XIV）的母校，這所大學今年格外引人矚目。

美聯社報導，學生們分享一條來自維拉諾瓦大學警報系統的簡訊，要求他們鎖好並堵住門窗，並移動到安全地點。校方人員發出的第2則警報要大家遠離法學院。

拉德諾鎮（Radnor Township）當局在社群平台X貼文，告知附近居民及學生就地避難。貼文未提供其他資訊。

社群媒體上發布的影片顯示，一群人被緊急帶入校內一棟建築。新生訓練及註冊已於今天開始，預計持續到23日，25日開學。

賓州眾議員波羅夫斯基（Lisa Borowski）的選區包括維拉諾瓦。她表示，下午5時左右收到拉德諾鎮警方及維拉諾瓦大學校警的簡訊，要求當地居民就地避難。

波羅夫斯基說：「我非常擔心，也非常關切。」