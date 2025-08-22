聯邦接管華府治安 川普預告周四晚上與警察一起巡邏

繼副總統范斯20日前往華府聯合車站探視派駐的國民兵之後，美國總統川普21日表示，他預計21日晚間與華盛頓特區都會警察局和國民兵一起巡邏華府。

川普日前引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，為期30天；川普也授權國防部動員國民兵進駐華府，但目前國民兵不被允許配帶武器。

范斯20日與白宮副幕僚長米勒（Stephan Miller）和國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）前往華府聯合車站，表達對國民兵和警察的感謝，不過現場遭到不少民眾抗議。

川普21日上午接受電台訪問時表示，他預計21日晚間與警察和軍隊一起巡邏，並稱讚國民兵的表現非常好。

范斯20日受訪時表示，自從聯邦政府接管華府治安，華府的暴力犯罪降低35%、偷竊減少50%；范斯表示，不該讓美國的城市被暴力和混亂所掌控，我們能為社區帶來法律和秩序，但必須要有足夠的政治意志力。

根據國會山莊報（The Hill）報導，白宮指出，自從聯邦探員部署到華府之後，至今已做出600個逮捕，其中251人是非法移民。