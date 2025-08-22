川普推各州選區重劃 密蘇里州是下一個

繼美國德州眾議院通過新的選區地圖，為美國總統川普領導的共和黨在2026年期中選舉增加優勢，川普21日表示，密蘇里州也將加入選區重劃的行列

美國各州通常會在每10年一次人口普查後，才會重新劃分各自的國會選區，不過川普近來卻在推動共和黨執政的州政府提前重劃選區。

雖然遭到民主黨強力抗議，但共和黨20日仍在人數優勢之下，於德州眾議院通過新選區地圖；這項法案在德州眾議院通過後，將送交德州參議院，之後送交共和黨籍州長艾伯特（Greg Abbott）簽署。

川普21日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，密蘇里州也加入選區重劃的行列，指共和黨將再次於密州的期中選舉贏得勝利。

據報導，川普早在7月開始就向密蘇里州的共和黨人施壓，希望他們提出選區重劃，白宮更致電密州眾議院臨時議長柏金斯（Chad Perkins），向他表達川普有多重視選區重劃的重要性。

柏金斯曾公開表示，密州每十年做一次選區重劃，而密州已經做過了，再做一次違反密州的做事精神。

據了解，密蘇里州於2020年人口普查後做選區重劃，新選區於2022年5月18日生效。