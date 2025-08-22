紐約上訴法院推翻近5億美元罰款 川普：完全勝利

美國總統川普被控民事詐欺，紐約州上訴法院21日推翻初審法官對川普祭出近5億美元的罰款，但沒有推翻詐欺判決，預料全案將上訴至紐約州最高法院；川普21日稱這是「完全的勝利」。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）於2022年向川普發起民事欺詐訴訟，指控他通過虛報數十億元的資產總額，以欺騙貸款人和保險公司，藉此獲得更有利的貸款條件；法官恩格隆（Arthur Engoron）去年裁定川普敗訴，裁定川普支付逾4.5億美元的罰款和利息。

不過，紐約州上訴法院21日推翻川普須繳交高額罰款，認為雖然川普的行為確實造成傷害，但不到須罰近5億美元的程度；紐約時報報導指出，這對川普來說是金融上的勝利，也給川普的主張部分法律認可，指全案現在很有可能上訴至最高法院，再次給予川普機會來推翻詐騙犯的汙名。

川普21日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，這是完全的勝利，並對法院推翻裁決表達尊敬和感謝。

川普指出，罰款加利息的總額超過5.5億美元，這樣的裁決不利於紐約州的商業，弄得商人都不敢在紐約州做生意；川普指控該訴訟是政治獵巫，不但批評恩格隆是腐敗的法官，也指控詹樂霞發起訴訟，只是為了在政治上傷害川普。

川普指包括這項訴訟在內，都屬於政治訴訟，旨在大選前後破壞他作為總統候選人的資格；川普說，這些訴訟都與前總統拜登、前副總統賀錦麗的競選活動有關，是來自政治對手的攻擊。