無懼川普政策恐讓財政惡化 兩大理由...美債魅力勝歐債

景順公司（Invesco）認為，隨著美國聯準會（Fed）降息理由增加，美國公債也已重拾傳統避險資產地位，美國公債吸引力如今比歐洲債券來得強。

由於美國總統川普4月「解放日」關稅衝擊市場對美國公債安全的信心，美國主權債券表現起初落後歐洲主權債券。不過，景順資深投資組合經理人德朗吉斯（Alessio de Longis）表示，隨著就業數據持續走軟促使Fed朝較積極寬鬆貨幣邁進，他今年初以來一直抱住不放的美國主權債券加碼部位，持續獲得「強而有力的平反」。

德朗吉斯說：「外國央行寬鬆貨幣周期腳步較快，我們認為Fed有一些降息空間。經濟持續降溫的其他證據在今年剩餘時間逐漸浮現，應會帶動固定收益脫穎而出。」

利率市場價格顯示，Fed今年底前將降息兩次，每次降息1碼。德朗吉斯預期，Fed主席鮑爾22日在傑克森洞發表備受關注的演說時，將暗示9月可能降息。

美國10年期公債殖利率21日盤中在4.31%附近狹幅震盪，約比5月觸及的水準低30個基點。美國公債與德國公債殖利率落差已從6月的近200個基點縮減至約155個基點，但仍大於4月3日的137個基點。