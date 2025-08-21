川普對付政敵查房貸不查水表 用這家AI軟體揪詐欺超有效率

政府不當運用公權力找麻煩，台灣有句流行語叫「查水錶」。美國川普2.0政府最近則盛行「查房貸」，而且借助於人工智慧（AI）軟體進行大數據分析，可迅速從海量的房貸申請文件中，查出疑似的房貸詐欺案。

聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook)就成為最新箭靶。美國總統川普20日在Truth Social發文，以被控涉及房貸詐欺為由，要求庫克馬上辭職。

根據聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特的說法，庫克2021年在短短數月期間，接連在密西根州和亞特蘭大各買了一棟房屋，並在兩件房貸申請書上都表明房子將是她未來12個月的「主要住所」。

被控行為確實不妥 但專盯庫克有蹊蹺

就一位參與利率決策的Fed官員而論，這種行為十分不妥。不過，庫克表示，房子和房貸是四年前購置、申辦的，當時她尚未加入Fed。

專家指出，庫克被控的行為其實很普遍，專門挑她這個把柄，就FHFA職務優先順序而言，極不尋常。民主黨籍麻州參議員華倫就批評，川普政府「不該把聯邦政府武器化，違法開除獨立的Fed理事會成員」。

FHFA的主要職責，是監督聯邦房貸擔保機構房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac），而川普任命的局長普爾特可能將督導二房再民營化事宜，這將是全球金融海嘯以來，美國住宅融資界最重大的事件。

為何在這個節骨眼，普爾特竟花費時間和精力，去查庫克的房貸申請表？

借助AI大數據分析 川普2.0找碴輕而易舉

也許，其實現在不需花費太多時間和精力，就能從海量的房貸申請資料中撈出川普2.0官員想要的「罪證」。

房利美表示，川普政府正如火如荼設法揪出可能的詐欺案，與AI軟體分析公司Palantir合作，有助於以大數據分析查出不法。

這個房貸擔保機構說，與Palantir的合作導向「廣泛監控異常交易」，藉此檢測可疑的活動，並啟動調查程序，進而有效偵測並防止房貸詐欺。

全美房貸申請案中，每四件就有一件由房利美擔保。申貸文件如此巨量，貸款銀行和政府贊助機構實在難以逐一細查每份文件。AI於是派上用場，被視為協助從數百萬份房貸申請案件中，辨認出潛在詐欺趨勢的有效工具。

對付庫克動機何在？會影響Fed利率決策嗎？

看來這像是川普政府不當運用公權力找麻煩的又一例。在庫克之前，另有兩名川普政敵被控房貸詐欺：加州參議員席夫（中文名謝安達），以及紐約州檢察長詹姆士（中文名詹樂霞）。兩人都是民主黨籍，都否認不法。

川普2.0政府拿庫克開刀，想傳達的訊息昭然若揭：不聽話，就讓你日子難過。庫克在貨幣政策方面的立場與Fed主席鮑爾一致，都反對在美國通膨與經濟成長前景混沌不明的此時調降利率，與川普頻頻催促降息唱反調。

庫克已表示，不會因為被霸凌而辭職，正蒐集相關資料，準備回覆任何質問。

然而，川普和普爾特這番大動作，顯然對利率立場與政府相左的Fed理事起了警告作用：如果不支持降息，小心面臨像庫克一樣的下場。

Fed聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7月會議決定維持利率不變，但有兩位決策官員因主張降息而投反對票，庫克並非其中之一。萬一她最後真的離職，而川普提名的繼任者一如預期支持降息，屆時FOMC將形成8票對4票的局面。這還不足以翻轉利率決策，但日後出爐的數據不需要巨大的改變，就可能使一些原本主張按兵不動的決策委員改變想法。