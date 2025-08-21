陪丈夫抗癌受挫導致悲劇？ 美國3寶媽槍殺全家獨留3歲幼兒

美國新罕布夏州傳出一起震驚社會的家庭悲劇。一名3寶媽疑似陪伴丈夫抗癌導致出現「憂鬱」傾向，在家中槍殺丈夫和兩名年幼的孩子，隨後舉槍自盡，獨留3歲幼子倖免於難。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，警方於當地時間8月18日接獲報案，稱某處民宅有多人死亡。警方到場後發現34歲的艾蜜莉（Emily Long）、她48歲的丈夫萊恩（Ryan Long），以及8歲的兒子派克（Parker）和6歲的兒子萊恩（Ryan）都死於槍殺。

艾蜜莉的頭部有槍傷，兩名年幼的孩子頭部中彈，丈夫身上則有多處槍傷。現場唯一倖存的是3歲的幼子，他身上毫髮無傷，已經被交由親屬照顧。

據悉，悲劇發生兩天前，艾蜜莉才在TikTok發布影片泣訴自己的掙扎。她在TikTok有近8,000名粉絲，不過都沒能來得及阻止她犯下大錯。艾蜜莉在影片中表示，丈夫健康狀況惡化，她和孩子們「都很掙扎」，甚至提到她自己「非常憂鬱」。當時她在影片中說要「努力為家庭恢復正常生活」，不料隨後卻選擇走上絕路。

艾蜜莉的丈夫萊恩是學校的心理輔導老師。他患有膠質母細胞瘤，是一種侵襲性極強的腦癌。在丈夫罹癌後，艾蜜莉就常常在社群媒體發文，分享自己陪伴丈夫抗癌的掙扎和絕望。

鄰居受訪時表示，在眾人眼中艾蜜莉全家是「模範幸福家庭」，想不到會傳出如此悲劇。目前警方仍在深入調查此案，但除了艾蜜莉以外，其他人的死因皆被列為他殺。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980