快訊

比請3休9更狂！未來2個月4大連假待休 9月底起最多可串出16天長假

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

台64連環車禍…重型機車遭大貨車追撞「再撞前車」 騎士送醫命危

陪丈夫抗癌受挫導致悲劇？ 美國3寶媽槍殺全家獨留3歲幼兒

聯合新聞網／ 綜合報導
艾蜜莉疑似槍殺全家，獨留3歲幼子。示意圖，非當事人。圖／ingimage
艾蜜莉疑似槍殺全家，獨留3歲幼子。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國新罕布夏州傳出一起震驚社會的家庭悲劇。一名3寶媽疑似陪伴丈夫抗癌導致出現「憂鬱」傾向，在家中槍殺丈夫和兩名年幼的孩子，隨後舉槍自盡，獨留3歲幼子倖免於難。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，警方於當地時間8月18日接獲報案，稱某處民宅有多人死亡。警方到場後發現34歲的艾蜜莉（Emily Long）、她48歲的丈夫萊恩（Ryan Long），以及8歲的兒子派克（Parker）和6歲的兒子萊恩（Ryan）都死於槍殺。

艾蜜莉的頭部有槍傷，兩名年幼的孩子頭部中彈，丈夫身上則有多處槍傷。現場唯一倖存的是3歲的幼子，他身上毫髮無傷，已經被交由親屬照顧。

據悉，悲劇發生兩天前，艾蜜莉才在TikTok發布影片泣訴自己的掙扎。她在TikTok有近8,000名粉絲，不過都沒能來得及阻止她犯下大錯。艾蜜莉在影片中表示，丈夫健康狀況惡化，她和孩子們「都很掙扎」，甚至提到她自己「非常憂鬱」。當時她在影片中說要「努力為家庭恢復正常生活」，不料隨後卻選擇走上絕路。

艾蜜莉的丈夫萊恩是學校的心理輔導老師。他患有膠質母細胞瘤，是一種侵襲性極強的腦癌。在丈夫罹癌後，艾蜜莉就常常在社群媒體發文，分享自己陪伴丈夫抗癌的掙扎和絕望。

鄰居受訪時表示，在眾人眼中艾蜜莉全家是「模範幸福家庭」，想不到會傳出如此悲劇。目前警方仍在深入調查此案，但除了艾蜜莉以外，其他人的死因皆被列為他殺。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

癌症 抗癌 美國

延伸閱讀

生過孩子還是不知道懷孕 英國45歲媽度假時廁所產子

影／臉書直播抱怨行車糾紛 芝加哥男遭槍殺過程全錄下

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

太離奇！男子乳頭莫名流膿 X光一照發現刀插胸腔8年

相關新聞

陪丈夫抗癌受挫導致悲劇？ 美國3寶媽槍殺全家獨留3歲幼兒

美國新罕布夏州傳出一起震驚社會的家庭悲劇。一名3寶媽疑似陪伴丈夫抗癌導致出現「憂鬱」傾向，在家中槍殺丈夫和兩名年幼的孩子，隨後舉槍自盡，獨留3歲幼子倖免於難。

范斯探視駐華府國民兵 抗議民眾高喊「解放華府」

隨著多個共和黨執政州派遣的國民兵抵達華府，美國副總統范斯（JDVance）今天前往探視進駐部隊，過程遭民眾打斷，現場不斷...

去年投訴75萬件… 紐約噪音嚴重 9成居民恐聽力受損

無論是便利商店歡迎鈴或教堂鐘聲，每座城市都有自己獨特的聲音印記。而屬於紐約的聲音卻由刺耳的警笛聲、喧鬧的人群與汽車喇叭聲...

川普逼她走人 Fed理事庫克駁房貸詐欺拒辭職

川普總統持續對聯準會施壓，聯邦準備理事會(Federal Reserve)理事麗莎．庫克(Lisa Cook)，遭聯邦住...

美國德州議會通過選區重畫 民主黨議員阻擋無效 表決前還遭監控

德州眾議會20日以88票贊成、52票反對，批准了德州重畫國會選區案，有助共和黨在聯邦眾議院多贏至少五席。德州民主黨州眾議...

指風電、太陽能是「世紀騙局」 川普：不再批准開發

川普總統20日在社群平台發文抨擊，仰賴風電、光電的州，其電力與能源成本增長「破紀錄」，有如「世紀騙局」，他的政府不會核准...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。