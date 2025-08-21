范斯探視駐華府國民兵 抗議民眾高喊「解放華府」

快訊

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國副總統范斯。圖／路透社
隨著多個共和黨執政州派遣的國民兵抵達華府美國副總統范斯（JDVance）今天前往探視進駐部隊，過程遭民眾打斷，現場不斷有人高喊「解放華府」（Free DC）。

法新社報導，儘管統計數據顯示暴力犯罪下滑，美國總統川普（Donald Trump）上週仍以打擊犯罪為由，指示國民兵（National Guard）進駐華府。

華府動員了800名國民兵，另外俄亥俄州、路易斯安那州、密西西比州、南卡羅來納州、田納西州與西維吉尼亞州也馳援，共派出逾1200名兵力。

范斯、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）今天前往華府聯邦車站（Union Station）探視國民兵。范斯入內時場外傳出噓聲，並有人高喊「解放華府！解放華府！」。

范斯稱這群起鬨者只是「一群瘋狂的抗議者」，並表示：「我們聽到這些人在外頭喊著『解放華府』，那就讓我們把華府從無法無天中解放出來，把華府從全世界謀殺率最高城市之一中解放出來。」

不過華府警方數據顯示，2023至2024年間暴力犯罪確有明顯下降，但此下滑趨勢是在疫情後犯罪率激增後出現的。

被問及警方是否對數據動手腳時，范斯表示，美國各地犯罪統計其實「被嚴重低報」，因為許多人打電話報案卻沒有警察前來支援。

范斯並稱，華府及其他地區的犯罪應變時間「嚴重過久」，原因是「犯罪太多，街頭執法人員太少，無法維持秩序」。

隨著多個共和黨執政州派遣的國民兵抵達華府，美國副總統范斯今前往探視進駐部隊，過程遭民眾打斷，現場不斷有人高喊「解放華府」。圖／美聯社
