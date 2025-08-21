Fed曾披露2.2萬筆房貸涉「雙主居」詐欺 與理事庫克問題類似

美國總統川普及其手下官員要求聯準會理事庫克辭職下台，理由是她四年前申辦房貸，將兩處不同地點的房產都列為主要居所，涉嫌詐欺。這被視為川普政府向聯準會施壓降息的最新手段。根據彭博資訊報導，聯準會的報告也曾指出，這類行為在美國各地「普遍存在」。

費城聯準銀行研究人員2023年發布報告，分析評估抵押貸款市場裡的「詐欺」現象。這裡定義的詐欺是：在首筆主要居所的貸款核發後四個季度內，又出現第二筆此類房貸。這份報告涵蓋2005至2017年間發放的584,499筆貸款，其中22,431筆符合詐欺定義，比率超過3.8%。

為獲得更優惠貸款條件而虛假聲稱是主要居所的房貸，比率在2008年金融危機爆發前達到峰值，隨後10年的大部分時間持穩於2%至3%左右。由於研究僅基於部分樣本，實際比率可能更高。

研究人員補充指出，部分案例可能並非蓄意詐欺，例如房市惡化導致貸款人無法如期出售舊宅。

美國聯邦住房金融局局長普爾特具體指控，庫克為她在密西根州安娜堡的一處房產申辦房貸時，聲明那是她的主要住所，但兩周後，她又為喬治亞州的另一處房產辦理同類貸款。普爾特表示，他的指控讓川普「有理由解雇」庫克。

不過，佛州勞德岱堡的聯邦刑事辯護律師喬飛指出，涉及不實申報主要住所的刑事詐欺案件實際上很罕見。但「像其他任何事一樣，如果用顯微鏡觀察，總是能挑出問題來」。