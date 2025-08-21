快訊

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

Fed曾披露2.2萬筆房貸涉「雙主居」詐欺 與理事庫克問題類似

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
聯準會報告曾指出，申辧房貸時出現雙重主要居所的行為在美國各地普遍存在。美聯社
聯準會報告曾指出，申辧房貸時出現雙重主要居所的行為在美國各地普遍存在。美聯社

美國總統川普及其手下官員要求聯準會理事庫克辭職下台，理由是她四年前申辦房貸，將兩處不同地點的房產都列為主要居所，涉嫌詐欺。這被視為川普政府向聯準會施壓降息的最新手段。根據彭博資訊報導，聯準會的報告也曾指出，這類行為在美國各地「普遍存在」。

費城聯準銀行研究人員2023年發布報告，分析評估抵押貸款市場裡的「詐欺」現象。這裡定義的詐欺是：在首筆主要居所的貸款核發後四個季度內，又出現第二筆此類房貸。這份報告涵蓋2005至2017年間發放的584,499筆貸款，其中22,431筆符合詐欺定義，比率超過3.8%。

為獲得更優惠貸款條件而虛假聲稱是主要居所的房貸，比率在2008年金融危機爆發前達到峰值，隨後10年的大部分時間持穩於2%至3%左右。由於研究僅基於部分樣本，實際比率可能更高。

研究人員補充指出，部分案例可能並非蓄意詐欺，例如房市惡化導致貸款人無法如期出售舊宅。

美國聯邦住房金融局局長普爾特具體指控，庫克為她在密西根州安娜堡的一處房產申辦房貸時，聲明那是她的主要住所，但兩周後，她又為喬治亞州的另一處房產辦理同類貸款。普爾特表示，他的指控讓川普「有理由解雇」庫克。

不過，佛州勞德岱堡的聯邦刑事辯護律師喬飛指出，涉及不實申報主要住所的刑事詐欺案件實際上很罕見。但「像其他任何事一樣，如果用顯微鏡觀察，總是能挑出問題來」。

詐欺 美國 聯準會

延伸閱讀

川普稱光電世紀騙局 黃國昌：「非核家園」掩護民進黨黑金貪腐

比照英特爾持有10%？川普政府想入股台積電 財經專家：除非插乾股

川普重砲：太陽能世紀騙局、光電「殘害農民」！網狂酸民進黨不給爸爸面子

學者點名台灣剉咧等！3警訊曝川普恐與中國談成「大而美交易」

相關新聞

影／美海軍力推自主無人艇群「防範中國對台動武」 卻傳測試頻遭挫折

路透20日引述取得的影像獨家報導，美國海軍7月在加州外海測試美國國防部最先進的自主無人艇時，一艘無人艇意外停止運作。就在...

Fed曾披露2.2萬筆房貸涉「雙主居」詐欺 與理事庫克問題類似

美國總統川普及其手下官員要求聯準會理事庫克辭職下台，理由是她四年前申辦房貸，將兩處不同地點的房產都列為主要居所，涉嫌詐欺...

美國「最暖法官」癌逝 他指對社會有正面影響 但在台灣恐挨轟「恐龍」

美國克普里奧在法庭上展現幽默感和同理心，對於違規民眾，尤其是弱勢群體，常以帶有教育意義的方式裁決，獲大眾肯定為「最暖法官...

「最溫暖法官」罹癌病逝！享壽88歲 最後身影曝光惹鼻酸

被譽為「最溫暖法官」的美國羅德島法官克普里奧（Frank Caprio）因在法庭表現高度同理心與幽默判決，在網路爆紅，他...

民主黨大舉招募退伍軍人參選 能成奪回美眾院的奇兵？

為了藉由2026年期中選舉來翻轉聯邦眾議院由共和黨掌控的現狀，民主黨正將目光轉向美國的退伍軍人，已打算在近10個搖擺選區推出退伍軍人競選眾議員，並接觸30多個有可能披上民主黨戰袍的退伍軍人新面孔。 民主黨招募與推銷具退役官兵身分的聯邦眾議員參選人，其實是回敬2018年美國總統川普第一任時，採用同樣招數協助共和黨拿下聯邦眾院。...

美國家情報總監辦公室：10月1日前再裁員40%「年省7億美元」

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）周三宣布對其辦公室（ODNI）進行自成立以來的首次重大改組，預計10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。