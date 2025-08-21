快訊

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

聽新聞
0:00 / 0:00

美國「最暖法官」癌逝 他指對社會有正面影響 但在台灣恐挨轟「恐龍」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國有「最暖法官」之稱的法官克普里奧，21日因癌症逝世，享壽88歲。美聯社
美國有「最暖法官」之稱的法官克普里奧，21日因癌症逝世，享壽88歲。美聯社

美國克普里奧在法庭上展現幽默感和同理心，對於違規民眾，尤其是弱勢群體，常以帶有教育意義的方式裁決，獲大眾肯定為「最暖法官」。而開庭影片在網路瘋傳，在台灣也有高知名度，他21日因癌症病逝，享壽88歲。

律師呂秋遠在臉書發文悼念，他表示，不少台灣人應該都看過「最暖法官」的影片，多數是會詢問繳交了交通罰鍰的民眾問題，了解對方的生活狀況，如果有帶小孩出庭，克普里奧會對孩子耐心解釋發生的狀況，勉勵孩子向上，最後，往往都是皆大歡喜落淚的名場面。法槌一敲，民眾的罰鍰不用繳，或者減輕非常多，卡皮歐則是露出寬慰的笑容。

不過，這種場景如果發生在台灣，呂秋遠表示，那就很困難了。被告多次違規停車，能不能跟法官說「我沒辦法繳，因為我有很多家裡的狀況要處理」？法官會說，「嗯，對，辛苦你了，但是你還是要繳，因為你就是有違規停車」。

呂秋遠表示，如果法官援引行政罰法19條，直接宣布不罰，先不說行政機關可能會上訴，上級審會不會撤銷。重點是，如果這件事公布在網路上，網友的評論可能是，「法官違法裁判！以後大家都來並排停車就好了啊」、「你知道台灣是行人地獄嗎？你好意思這麼輕輕放過」、「恐龍沒有滅亡，只是進了法院」、「台灣法官，不意外」。

「最暖法官」帶給我們的，應該不是為什麼美國有這種好法官，台灣卻沒有。呂秋遠表示，畢竟兩國的法系基礎與國情都不同，無法比較，而是我們看到克普里奧本身的故事充滿勵志性：「他來自於貧困的義大利移民家庭，靠教育與努力走上法律之路，最後成為一位受人敬重的法官。這種背景使他的形象更貼近一般民眾，不像傳統法官那麼高高在上」。

呂秋遠表示，克普里奧肯定是「最主觀、有人情味的法官」，其司法風格在小額案件上或許有一致性的爭議，例如為什麼這個人比較可憐就不用罰，但對提升社會對司法的信任感、讓民眾感受到法律的溫度，肯定有正面影響。

法官 美國 呂秋遠

延伸閱讀

台師大抽血案教練身分曝光！呂秋遠：涉恐嚇、強制罪 教育部應主動告發

呂秋遠「復活」暖道別和平島米苔目…網諷試水溫 臉書反擊文疑悄刪

呂秋遠私生子的生母 今受「作家H」委任出庭打誹謗官司

呂秋遠私生子風波！性行為後18天內「驗孕棒就能驗出？」 ICU醫師解惑

相關新聞

影／美海軍力推自主無人艇群「防範中國對台動武」 卻傳測試頻遭挫折

路透20日引述取得的影像獨家報導，美國海軍7月在加州外海測試美國國防部最先進的自主無人艇時，一艘無人艇意外停止運作。就在...

Fed曾披露2.2萬筆房貸涉「雙主居」詐欺 與理事庫克問題類似

美國總統川普及其手下官員要求聯準會理事庫克辭職下台，理由是她四年前申辦房貸，將兩處不同地點的房產都列為主要居所，涉嫌詐欺...

美國「最暖法官」癌逝 他指對社會有正面影響 但在台灣恐挨轟「恐龍」

美國克普里奧在法庭上展現幽默感和同理心，對於違規民眾，尤其是弱勢群體，常以帶有教育意義的方式裁決，獲大眾肯定為「最暖法官...

「最溫暖法官」罹癌病逝！享壽88歲 最後身影曝光惹鼻酸

被譽為「最溫暖法官」的美國羅德島法官克普里奧（Frank Caprio）因在法庭表現高度同理心與幽默判決，在網路爆紅，他...

民主黨大舉招募退伍軍人參選 能成奪回美眾院的奇兵？

為了藉由2026年期中選舉來翻轉聯邦眾議院由共和黨掌控的現狀，民主黨正將目光轉向美國的退伍軍人，已打算在近10個搖擺選區推出退伍軍人競選眾議員，並接觸30多個有可能披上民主黨戰袍的退伍軍人新面孔。 民主黨招募與推銷具退役官兵身分的聯邦眾議員參選人，其實是回敬2018年美國總統川普第一任時，採用同樣招數協助共和黨拿下聯邦眾院。...

美國家情報總監辦公室：10月1日前再裁員40%「年省7億美元」

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）周三宣布對其辦公室（ODNI）進行自成立以來的首次重大改組，預計10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。