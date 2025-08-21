美國「最暖法官」癌逝 他指對社會有正面影響 但在台灣恐挨轟「恐龍」

美國克普里奧在法庭上展現幽默感和同理心，對於違規民眾，尤其是弱勢群體，常以帶有教育意義的方式裁決，獲大眾肯定為「最暖法官」。而開庭影片在網路瘋傳，在台灣也有高知名度，他21日因癌症病逝，享壽88歲。

律師呂秋遠在臉書發文悼念，他表示，不少台灣人應該都看過「最暖法官」的影片，多數是會詢問繳交了交通罰鍰的民眾問題，了解對方的生活狀況，如果有帶小孩出庭，克普里奧會對孩子耐心解釋發生的狀況，勉勵孩子向上，最後，往往都是皆大歡喜落淚的名場面。法槌一敲，民眾的罰鍰不用繳，或者減輕非常多，卡皮歐則是露出寬慰的笑容。

不過，這種場景如果發生在台灣，呂秋遠表示，那就很困難了。被告多次違規停車，能不能跟法官說「我沒辦法繳，因為我有很多家裡的狀況要處理」？法官會說，「嗯，對，辛苦你了，但是你還是要繳，因為你就是有違規停車」。

呂秋遠表示，如果法官援引行政罰法19條，直接宣布不罰，先不說行政機關可能會上訴，上級審會不會撤銷。重點是，如果這件事公布在網路上，網友的評論可能是，「法官違法裁判！以後大家都來並排停車就好了啊」、「你知道台灣是行人地獄嗎？你好意思這麼輕輕放過」、「恐龍沒有滅亡，只是進了法院」、「台灣法官，不意外」。

「最暖法官」帶給我們的，應該不是為什麼美國有這種好法官，台灣卻沒有。呂秋遠表示，畢竟兩國的法系基礎與國情都不同，無法比較，而是我們看到克普里奧本身的故事充滿勵志性：「他來自於貧困的義大利移民家庭，靠教育與努力走上法律之路，最後成為一位受人敬重的法官。這種背景使他的形象更貼近一般民眾，不像傳統法官那麼高高在上」。

呂秋遠表示，克普里奧肯定是「最主觀、有人情味的法官」，其司法風格在小額案件上或許有一致性的爭議，例如為什麼這個人比較可憐就不用罰，但對提升社會對司法的信任感、讓民眾感受到法律的溫度，肯定有正面影響。