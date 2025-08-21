「最溫暖法官」罹癌病逝！享壽88歲 最後身影曝光惹鼻酸

被譽為「最溫暖法官」的美國羅德島法官克普里奧（Frank Caprio）因在法庭表現高度同理心與幽默判決，在網路爆紅，他主持的實境節目《普羅維登斯法庭實錄》（Caught in Providence）更讓全球觀眾見識到司法的溫度。克普里奧2023年公開自己罹患胰腺癌，在美東時間21日辭世，享壽88歲。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，克普里奧的家屬透過臉書聲明證實，他在與癌症勇敢搏鬥後平靜離世。聲明中形容他「以慈悲、謙遜和堅信人性善良的一生，感動了數百萬人。他留下的最大遺澤，就是激發無數人去傳遞善意。」

克普里奧因《普羅維登斯法庭實錄》聲名大噪，該節目自2000年開播，獲得四項日間艾美獎提名。他在法庭上對於違規民眾，特別是弱勢群體，常以幽默卻帶有教育意義的方式裁決，被大眾認證是「最暖法官」。他曾表示，自己的同理心來自父母的身教，「有時候只要拍拍對方肩膀，告訴他你相信他，就能改變一個人的人生。」

克普里奧於1936年在普羅維登斯出生，先後擔任美國政府教師，並在夜間攻讀法學位，1985年起出任普羅維登斯市法院法官，任職長達近40年，直到2023年才卸任。

克普里奧在前年底87歲生日後不久，透過影片向外界透露罹患胰腺癌。今年5月，他在治療中心完成最後一次放射療程。其官方IG在20日才公布他的最新影片，畫面中的他雖然氣色不佳且虛弱躺在床上，仍然笑著對鏡頭比讚，沒想到這卻成為他的最後身影。

克普里奧病逝後，大批粉絲湧入社群平台留言致意，不少人感謝他用溫暖、幽默與寬容，讓人看見司法可以有愛與善意，哀悼「你是人間天使，你的精神將永存」、「我看過他審案的影片，希望他一路好走」、「一位天使離開了」。

克普里奧社群最後身影