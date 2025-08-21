影／美海軍力推自主海空無人機群「防範中國對台動武」 卻傳測試頻遭挫折
路透20日引述取得的影像獨家報導，美國海軍7月在加州外海測試美國國防部最先進的自主無人艇時，一艘無人艇意外停止運作。就在官員緊急搶修軟體故障之際，另一艘無人艇撞上熄火無人艇的右舷，翻越甲板後墜回海中。
The US Navy is building a drone fleet to take on China.. & it's not going well. – Reuters— MenchOsint (@MenchOsint) August 20, 2025
During tests, the unmanned vessels are crashing, the admiral in charge of the program was fired, and the program itself, despite significant financial investments, is under review. pic.twitter.com/KW2CSU7meL
根據知情人士說法，這起此前未曝光事件涉及2家競爭的美國防務科技公司、即Saronic與BlackSea Technologies所製造的艦艇，也是五角大廈近期推動建造自主艦隊過程中的又一次挫折。
知情人士透露，就在幾周前的另一場已曝光海軍測試中，支援船船長因拖曳的另一艘BlackSea自主艦艇突然加速，導致船隻翻覆且被甩入海中，並在獲救後拒絕醫療救助。
一名知情人士表示，兩起事件均由軟體故障與人為失誤共同造成，其中包括船上系統與外部自主軟體通訊中斷。美國海軍、Saronic和BlackSea均拒絕置評。
路透報導，美軍高層目睹烏克蘭戰爭中無人艇的出乎意料效果後，多次表示需要自主空中無人機和海上無人艇群，以因應中國大陸可能跨越台海發動攻擊，台灣也已開始購置自己的無人艇。
不過，烏克蘭正在開發的無人艇通常看起來像沒有座位的快艇，能搭載武器、炸藥和監控設備，主要以遙控操作，每艘價格接近25萬美元（約台幣760萬元），適合執行自殺式攻擊任務。美國的目標則是打造可以成群行動，無需人工指揮的自主艦隊，單艘成本動輒數百萬美元，使這個目標更具雄心。
另外，美國海軍的問題也不僅僅在於讓無人艇能正常運作。路透調查發現，五角大廈的自主無人艇採購單位因負責將領被解職而陷入動盪。一位高層官員也在7月與海軍高層開會時，直言對該計畫深感憂慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言