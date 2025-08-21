影／美海軍力推自主海空無人機群「防範中國對台動武」 卻傳測試頻遭挫折

路透20日引述取得的影像獨家報導，美國海軍7月在加州外海測試美國國防部最先進的自主無人艇時，一艘無人艇意外停止運作。就在官員緊急搶修軟體故障之際，另一艘無人艇撞上熄火無人艇的右舷，翻越甲板後墜回海中。

The US Navy is building a drone fleet to take on China.. & it's not going well. – Reuters



During tests, the unmanned vessels are crashing, the admiral in charge of the program was fired, and the program itself, despite significant financial investments, is under review. pic.twitter.com/KW2CSU7meL — MenchOsint (@MenchOsint) August 20, 2025

根據知情人士說法，這起此前未曝光事件涉及2家競爭的美國防務科技公司、即Saronic與BlackSea Technologies所製造的艦艇，也是五角大廈近期推動建造自主艦隊過程中的又一次挫折。

知情人士透露，就在幾周前的另一場已曝光海軍測試中，支援船船長因拖曳的另一艘BlackSea自主艦艇突然加速，導致船隻翻覆且被甩入海中，並在獲救後拒絕醫療救助。

一名知情人士表示，兩起事件均由軟體故障與人為失誤共同造成，其中包括船上系統與外部自主軟體通訊中斷。美國海軍、Saronic和BlackSea均拒絕置評。

路透報導，美軍高層目睹烏克蘭戰爭中無人艇的出乎意料效果後，多次表示需要自主空中無人機和海上無人艇群，以因應中國大陸可能跨越台海發動攻擊，台灣也已開始購置自己的無人艇。

不過，烏克蘭正在開發的無人艇通常看起來像沒有座位的快艇，能搭載武器、炸藥和監控設備，主要以遙控操作，每艘價格接近25萬美元（約台幣760萬元），適合執行自殺式攻擊任務。美國的目標則是打造可以成群行動，無需人工指揮的自主艦隊，單艘成本動輒數百萬美元，使這個目標更具雄心。

另外，美國海軍的問題也不僅僅在於讓無人艇能正常運作。路透調查發現，五角大廈的自主無人艇採購單位因負責將領被解職而陷入動盪。一位高層官員也在7月與海軍高層開會時，直言對該計畫深感憂慮。