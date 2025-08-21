美國家情報總監辦公室：10月1日前再裁員40%「年省7億美元」

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國國家情報總監加巴德。路透
美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）周三宣布對其辦公室（ODNI）進行自成立以來的首次重大改組，預計10月1日前進一步裁員40%以上，每年可望節省經費逾7億美元。

這波改革將裁撤拜登時期設立的外國惡意影響中心（FMIC）、追蹤大規模殺傷性武器和網路威脅的部門，以及負責製作全球趨勢長期預測的部門。相關職能已由其他情報機構承擔。

ODNI在911事件後成立，統籌協調18個情報機關構的工作。加巴德發聲明說：「過去20年間，ODNI變得臃腫低效，情報界充斥濫用權力、未經授權洩露機密情報和將情報政治化的現象。」

她指控前情報官員和其他人士參與炮製政治化的評估報告，捏造俄羅斯企圖干預2016年美國總統大選、幫助川普勝選的結論。

根據美媒報導，加巴德今年2月上任時，ODNI約有1,800名員工，目前已裁員約25%。

