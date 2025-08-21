美關稅陰霾下 南韓8月前20天出口年增7.6% 半導體出口強勁

儘管美國實施的全面關稅持續對全球貿易造成壓力，南韓早期出口數據顯示，8月份至今海外出貨量仍保持穩定。

根據海關周四公布的數據，8月前20天的出口額較去年同期增長7.6%，優於7月全月的5.8%增幅。進口額微增0.4%，貿易順差達8.33億美元。經工作天數調整後的出口額也較一年前上升7.6%。

在這份最新數據出爐前，美韓達成的臨時貿易協議，將南韓輸美商品的關稅上限訂在15%，低於美國總統川普先前威脅的25%。

出口能維持的部分原因是廠商趕在8月1日關稅協議期限前搶先出貨。此外，三星電子等製造商也受惠於川普將智慧手機、筆電等消費性電子產品列入關稅豁免清單。與蘋果公司等企業的供應鏈合作，也對出口形成支撐。

儘管貿易協議暫時緩解了對最壞情況的憂慮，但決策官員警告，全球保護主義抬頭以及與華府的緊張關係，可能拖累經濟前景。

汽車出口的前景尤其面臨不確定性。南韓汽車的25%關稅持續實施中，尚待川普簽署行政命令，才會調整到15%的統一稅率。美國商務部長盧特尼克周二受訪時表示，與日本和南韓達成的貿易協議，正式的書面文件「還要幾周才能完成」。川普並威脅，最遲8月底前加徵晶片關稅。

按產業劃分，南韓主力產品半導體的出口成長近30%，汽車出口攀升22%，鋼鐵出口則下降4.5%，在美國50%關稅壓力下持續疲軟。石油產品出口下滑4%。按市場劃分，對美出口減少2.7%，對中國增加2.7%，對泰國和新加坡的出口分別大增59%和82%。