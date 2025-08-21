快訊

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

粉底液錯了嗎？國際政壇上的「厭女情結」怎回事

美衛生部長「單挑」防長 限時做100下伏地挺身、50下引體向上

香港01／ 撰文／王海
美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）。美聯社
美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）。美聯社

據美媒報導，衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）近日前往國防部，向國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）發起體能挑戰，這個挑戰要求他們在10分鐘內，完成100次伏地挺身（push up）和50次引體向上（pull up）。他們希望通過推廣這項挑戰，響應川普（Donald Trump）政府呼籲民眾多做運動減脂，追求健康。

美國福斯新聞（Fox News）8月18日報導，在海軍和海軍陸戰隊軍人的簇擁下，赫格塞思與小羅伯特甘迺迪在6分鐘內完成了50個引體向上和100個俯臥撐。年屆71歲的小羅伯特甘迺迪花了5分48秒完成挑戰，而45歲的赫格塞思則花了5分25秒完成。

據報道，小羅伯特甘迺迪近月發起「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again）運動，該運動提倡美國人食用天然食品而非加工食品，而赫格塞思則呼籲讓美軍成為最健康、裝備最精良的軍隊以保家衛國。

赫格塞思早前在社交平台發文，回應一篇報道指有三分之二的美軍軍人超重：「完全不可接受，這就是忽視標準的後果。而這正是我們嘗試改變的。真正的健身和體重標準已經到來。我們要健康，而不是肥胖。」

赫格塞斯在影片中分享，參與挑戰的幾名海軍陸戰隊員成功在四分鐘內完成，而另一名隊員甚至能夠在三分鐘內完成。

延伸閱讀：

特朗普唔想落台？　向歐洲領袖曬「再做4年」帽子珍藏

特朗普晤澤連斯基展標紅俄控區地圖　英媒：或施壓烏克蘭割地求和

文章授權轉載自《香港01》

美國 運動 海軍 軍人 甘迺迪 國防部 陸戰隊

延伸閱讀

身邊親信全法師？尹錫悅夫婦遭爆超迷信 「巫術治國」爭議再起

說教太無聊？歐洲領袖赴白宮會川普 梅洛尼聽他說話「大翻白眼」

承諾互相幫助？川普、普亭剛見面笑開懷 唇語專家還原「對話內容」

18歲身價破6億！川普超正孫女擁百萬粉絲 超猛年收入曝光

相關新聞

逾千名國民兵擬增派華府 范斯：治安改善展現政治意志力

美國副總統范斯20日前往華盛頓特區的聯合車站視察，向駐守的國民兵和警力表達感謝；范斯表示，華府的治安在過去9天有非常大的...

白宮開通TikTok帳號！首支27秒影片曝光 川普：我是各位的聲音

美國白宮19日開通TikTok官方帳號@whitehouse，第一篇文就寫下「美國，我們回來了」，同時發布27秒影片，播...

美衛生部長「單挑」防長 限時做100下伏地挺身、50下引體向上

據美媒報導，衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）近日前往國防部，向國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）發起體能挑戰。

白宮開通TikTok帳號 「我們回來了」

社群平台TikTok曾助力美國總統川普勝選，在這個應用程式在美國命運尚不明朗之際，美國白宮十九日開設了官方TikTok帳...

顧忌范斯 馬斯克創黨踩煞車

華爾街日報十九日引述知情人士獨家報導，科技富豪馬斯克已暫緩創建政黨計畫。

川普稱風電、太陽能發電「世紀騙局」 指控光電殘害農民

美國總統川普20日在自創社群媒體真實社群發文說，「我們不會同意風力或摧殘農民的太陽能發電。美國愚蠢的日子過去了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。