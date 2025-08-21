美衛生部長「單挑」防長 限時做100下伏地挺身、50下引體向上
據美媒報導，衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）近日前往國防部，向國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）發起體能挑戰，這個挑戰要求他們在10分鐘內，完成100次伏地挺身（push up）和50次引體向上（pull up）。他們希望通過推廣這項挑戰，響應川普（Donald Trump）政府呼籲民眾多做運動減脂，追求健康。
美國福斯新聞（Fox News）8月18日報導，在海軍和海軍陸戰隊軍人的簇擁下，赫格塞思與小羅伯特甘迺迪在6分鐘內完成了50個引體向上和100個俯臥撐。年屆71歲的小羅伯特甘迺迪花了5分48秒完成挑戰，而45歲的赫格塞思則花了5分25秒完成。
據報道，小羅伯特甘迺迪近月發起「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again）運動，該運動提倡美國人食用天然食品而非加工食品，而赫格塞思則呼籲讓美軍成為最健康、裝備最精良的軍隊以保家衛國。
赫格塞思早前在社交平台發文，回應一篇報道指有三分之二的美軍軍人超重：「完全不可接受，這就是忽視標準的後果。而這正是我們嘗試改變的。真正的健身和體重標準已經到來。我們要健康，而不是肥胖。」
赫格塞斯在影片中分享，參與挑戰的幾名海軍陸戰隊員成功在四分鐘內完成，而另一名隊員甚至能夠在三分鐘內完成。
文章授權轉載自《香港01》
