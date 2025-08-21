美衛生部長「單挑」防長 限時做100下伏地挺身、50下引體向上

據美媒報導，衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）近日前往國防部，向國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）發起體能挑戰，這個挑戰要求他們在10分鐘內，完成100次伏地挺身（push up）和50次引體向上（pull up）。他們希望通過推廣這項挑戰，響應川普（Donald Trump）政府呼籲民眾多做運動減脂，追求健康。

President Trump set the example by putting forth efforts to make America healthy again.



That’s why we are introducing the Pete and Bobby challenge.



100 push-ups. 50 pull-ups. 10 minutes. pic.twitter.com/ppRrwqSUm0 — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) 2025年8月18日

美國福斯新聞（Fox News）8月18日報導，在海軍和海軍陸戰隊軍人的簇擁下，赫格塞思與小羅伯特甘迺迪在6分鐘內完成了50個引體向上和100個俯臥撐。年屆71歲的小羅伯特甘迺迪花了5分48秒完成挑戰，而45歲的赫格塞思則花了5分25秒完成。

據報道，小羅伯特甘迺迪近月發起「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again）運動，該運動提倡美國人食用天然食品而非加工食品，而赫格塞思則呼籲讓美軍成為最健康、裝備最精良的軍隊以保家衛國。

赫格塞思早前在社交平台發文，回應一篇報道指有三分之二的美軍軍人超重：「完全不可接受，這就是忽視標準的後果。而這正是我們嘗試改變的。真正的健身和體重標準已經到來。我們要健康，而不是肥胖。」

赫格塞斯在影片中分享，參與挑戰的幾名海軍陸戰隊員成功在四分鐘內完成，而另一名隊員甚至能夠在三分鐘內完成。

