逾千名國民兵擬增派華府 范斯：治安改善展現政治意志力

美國副總統范斯20日前往華盛頓特區的聯合車站視察，向駐守的國民兵和警力表達感謝；范斯表示，華府的治安在過去9天有非常大的進步，象徵只要有足夠的政治意志力，就能為社區帶來法律和秩序。

至於范斯在現場遭到部分民眾的抗議，白宮副幕僚長米勒（Stephan Miller）則批評那些人是「瘋狂的共產黨」，米勒指控抗議民眾為罪犯發生，而且他們與華府毫無關聯。

美國總統川普日前引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，為期30天；川普也授權國防部動員國民兵進駐華府，但目前國民兵不被允許攜帶武器。

范斯20日與米勒和國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）前往華府聯合車站，表達對國民兵和警察的感謝。

范斯受訪時表示，自從聯邦政府接管華府治安，華府的暴力犯罪降低35%、偷竊減少50%；范斯表示，不該讓美國的城市被暴力和混亂所掌控，我們能為社區帶來法律和秩序，但必須要有足夠的政治意志力。

范斯說，華府現在已經比9天前安全許多，認為如果政府在華府設立標準，示範政治意志力能把常識帶回社區，也許其他社區和城市也會跟著這麼做。

面對現場抗議民眾表達不滿，范斯說，他寧可是幾名瘋狂的民主黨人向副總統叫囂，而不是暴力、瘋狂的人向孩子叫囂；范斯說，他幾年前曾帶小朋友到聯合車站，他的小孩就被流浪漢驚嚇過。

米勒則對此有更強烈的措辭，他批評抗議的民眾都是瘋狂的共產黨人，指他們與華府毫無關係，還為城市裡的罪犯、殺人犯、強暴犯、毒販等發聲；米勒說，受到這些人的「啟發」，川普政府將增派上千人，並挹注更多資源來掃除罪犯和幫派分子。

根據國會山莊報（The Hill）19日報導指出，派駐華府的國民兵即將成長二倍多，包括密西西比州、西維吉尼亞州、南卡羅來納州和俄亥俄州等都承諾派遣國民兵進駐華府。

報導指出，現約有800名國民兵派駐華府，接下來預計分別增加200名來自密西西比州的國民兵、300至400名來自西維吉尼亞州的國民兵、150名來自俄亥俄州的國民兵，以及200名來自南卡羅來納州的國民兵。

據路透報導，白宮官員也表示，華府的國民兵可以攜帶武器，但不負責逮捕行動，他們的任務是保護聯邦財產，為執法人員的逮捕行動提供「安全環境」。