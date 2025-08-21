川普擴大施壓聯準會 發文要求理事庫克馬上辭職

美國總統川普最近批評聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾不盡早降息後，今天擴大施壓聯準會，發文要求理事庫克（LisaCook）立即辭職。

法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「庫克必須現在就辭職！」他並分享彭博（Bloomberg News）一篇新聞報導，內容是關於聯邦住房金融局（FederalHousing Finance Agency）局長普爾特（Bill Pulte）要求就兩筆抵押貸款調查庫克。

普爾特是川普的堅定盟友。據報導，他已致函美國司法部長，暗示庫克可能涉及刑事犯罪，呼籲對她進行調查。

目前還不清楚這類調查會不會進行。

聯準會今年以來維持基準貸款利率不變。川普將矛頭指向聯準會利率制定委員會的委員庫克之前，曾多次抨擊鮑爾（Jerome Powell）。

庫克2022年5月就任聯準會理事，隔年9月再度獲任命為聯準會理事，並於當月宣誓就職，任期至2038年。