ICE將冰凍美國經濟！克魯曼：大規模遣返比關稅更傷經濟

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國移民和海關執法局（ICE）正四處搜捕無證移民，許多情況是當街逮人。經濟學家擔心，大規模監禁和遣返移民，對美國經濟的傷害可能超出眾人想像，影響可能比川普2.0關稅還要嚴重。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼20日指出，無證移民目前大約占美國勞動力的5%。儘管不知究竟多少勞工最後會遭監禁和遣返，但可想見其中一大部分將被驅逐出境，加上或許會有許多合法勞工只因長相就被抓，為數可觀的勞工流失，對美國經濟的傷害可能出乎眾人所料。

克魯曼解釋，這是因為移工人數並非均勻散布經濟各領域，而是十分集中在某些產業和職業。例如，移工在美國農業勞工的占比就很高。目前美國農業約僱有160萬名勞工，其中以移民占大多數。許多是合法移民，但不難想像有些移工可能因膚色而受影響。

假設160萬名農業勞工中，有80萬人最後遭到監禁和/或遣返。乍看下，這只占雇員總數一半左右，但實際影響卻很嚴重--可能癱瘓美國的農業生產，對經濟的傷害可能比勞工供應全面減少0.5個百分點還嚴重。

而且，失去這些勞工將助長通膨，因為農產品生產受影響，將導致價格飆漲。

同理，移工大量流失，也將衝擊肉品加工、老人照護、營建等行業。

克魯曼推測，浮濫搜捕和遣返移民，終會導致比關稅更嚴重的經濟傷害。

