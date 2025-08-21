白宮開通TikTok帳號 「我們回來了」

社群平台TikTok曾助力美國總統川普勝選，在這個應用程式在美國命運尚不明朗之際，美國白宮十九日開設了官方TikTok帳號，意在藉助這款擁有超過一點七億名美國用戶的短影音平台，推廣川普的政策資訊。川普在該帳號首支影片中說：「我就是你們的聲音。」

綜合外電報導，美國去年通過聯邦法，要求字節跳動於今年一月十九日完成出售TikTok在美資產，或在資產出售方面取得實質進展，否則必須停止在美營運。川普重返白宮後，先將期限延至四月初，後又延至六月十九日，最後再度展延至九月十七日。

路透報導，白宮官員表示，TikTok帳號@whitehouse已於十九日晚間開始運行，目的是傳達總統的各項政策。

該帳號第一條貼文是包含川普的影片，影片中川普說：「每天醒來，我都決心為全國人民創造更美好生活。我就是你們的聲音。」貼文標題寫道：「美國，我們回來了！TikTok，你們好嗎？」

白宮新聞秘書李維特在帳號上線時表示，川普政府致力於透過盡可能多的受眾和平台，將總統取得的歷史性成就傳達給美國人民。在總統競選期間，川普的訊息在TikTok上占據主導地位，我們很高興能夠在這些成功的基礎上，繼續以此前任何一屆政府都未曾採用的方式進行溝通。

ＣＮＮ指出，這是本屆川普政府首個官方TikTok帳號。川普和前總統拜登都在去年總統競選期間開設了（個人）TikTok帳號，由於二位領導人先前曾對該應用程式提出國家安全的擔憂，因此引發密切關注。

川普曾支持禁用TikTok，或要求其中國大陸母公司「字節跳動」從TikTok撤資，但後來改變立場，且對TikTok情有獨鍾，因為這個社群平台幫助他在去年總統大選贏得年輕選民的支持，從而擊敗民主黨候選人賀錦麗。川普曾不諱言說：「我對TikTok有些感情。如果需要延期，我願意延期。」