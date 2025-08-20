顧忌范斯 馬斯克創黨踩煞車

華爾街日報十九日引述知情人士獨家報導，科技富豪馬斯克已暫緩創建政黨計畫。

馬斯克曾資助美國總統川普競選，但兩人後來因「又大又美」法案鬧翻，六月初馬斯克提出建立「美國黨」構想，但至今沒有動靜。

報導說，馬斯克告訴盟友，他希望將心力集中於旗下企業，不願因成立政黨而疏遠有影響力的共和黨人，因為第三黨可能吸走共和黨選票。馬斯克也專注於維繫與美國副總統范斯的關係，而范斯被視為「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）政治運動的潛在接班人。知情人士透露，馬斯克近幾周持續與范斯保持聯繫，也向友人坦言，若執意創黨將損害彼此關係。

知情人士表示，馬斯克及其友人說，若范斯在二○二八年決定角逐總統，他正考慮動用部分資產支持范斯。不過，馬斯克的盟友強調，他並未正式排除創黨的可能性，可能隨著期中選舉接近而改變心意。

馬斯克宣布有意創黨後，許多名人曾表態支持，或願意提供關鍵資源，包括協助新政黨在關鍵州立足，但馬斯克團隊並未與這些人士接觸。一名知情人士透露，馬斯克陣營已取消原訂七月底與一個專門協助第三黨運作的外部團體電話會議，原因是馬斯克希望專注於公司營運。

馬斯克及其發言人未回應置評請求。

已有跡象顯示，馬斯克和川普關係已回穩。兩人停止在社群平台互嗆，馬斯克近期未再發文批評川普或共和黨人，川普七月底則發文表示希望馬斯克的事業「蒸蒸日上」，還說這對國家有益。