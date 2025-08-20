聽新聞
川普稱風電、太陽能發電「世紀騙局」 指控光電殘害農民
美國總統川普20日在自創社群媒體真實社群發文說，「我們不會同意風力或摧殘農民的太陽能發電。美國愚蠢的日子過去了！」
川普說，建造並仰賴風力發電機和太陽能發電的州，電力和能源成本都出現破紀錄增長，指控這是「世紀騙局」。
川普並在後續發文引述一段美國環保署長李修頓的發言；李修頓說，川普第2任期的環保署將「終止所有充斥浪費和濫用的綠色非法基金。目前已取消至多290多億美元，這是環保署年度營運預算3倍以上」。
川普1月20日回任後就宣布「全國能源緊急狀態」，表明將大規模開採石油、天然氣來解決空前的通膨問題。川普當時說，通膨是因為大量的過度支出、能源價格飆升所致，「我們就要鑽，用力鑽」。
